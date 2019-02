Laura Alonso: “Los Kirchner están en el Top 10 de los más corruptos de la historia mundial”

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dijo que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner ‘están en el top 10 de los más corruptos de la historia mundial‘, al referirse a la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública.

Además, sostuvo que los ‘avances‘ que se registran en la investigación mostrarán ‘las dimensiones del robo‘ que el ex matrimonio presidencial habría realizado durante la gestión de ambos mandatarios, entre 2003 y 2015.

‘Los Kirchner están en el top 10 de los más corruptos de la historia mundial‘, afirmó la funcionaria anoche en la señal de noticias TN.

Además enumeró: ‘Ya no estamos hablando de 10, 20 o 70 millones de dólares, ya se empieza a hablar de 500 millones, yo diría es mucho más‘.

‘Probablemente el triple de esa suma. Esto coloca a los K en el top 10 de los más corruptos de la historia mundial, al nivel de los dictadores africanos‘, dijo Alonso.

Según la titular de la OA, ‘estamos parados en el inicio del ‘Nunca Más‘ de la corrupción‘.

Por otra parte, confió que la dependencia a su cargo investiga la existencia de una red de ‘pequeños emprendedores santacruceños‘ a fin de determinar si pudieron haber sido testaferros del matrimonio que ocupó la Presidencia.

‘Aparecieron personas que eran comerciantes, no grandes empresarios, y ahora tienen restaurantes. Hay un polo gastronómico en auge en Río Gallegos. Hay personas que ahora le alquilan la estación de servicio de Lázaro Báez. O personas que le pagan en moneda extranjera a sus empleados‘, argumentó.

Consultada sobre la posibilidad de que la Justicia reabra la investigación por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner, luego de que su ex contador, Víctor Manzanares, admitiera que una pericia clave del caso fue manipulada por el ex juez Norberto Oyarbide, Alonso dijo que ‘se están dando pasos en ese sentido‘, y que es importante ‘ver quiénes aprobaron ese peritaje‘.