Patricia Argañaraz: "No renunciaré, voy a demostrar mi inocencia"

¿Pensó en renunciar? "No. Yo no me voy sin demostrar mi inocencia y la del grupo con el que trabajo. Hoy más que nunca necesito que se demuestre todo para cerrar muchas bocas". Así, contundente se mostró ayer la polémica Patricia Argañaraz en la puerta de la ADP, mientras policías y personal del Ministerio Público realizaban un allanamiento a la sede sindical.

Argañaraz dialogó ayer con Somos Salta. Allí, la gremialista afirmó que "después de esto todos van a tener que salir a aclarar. Es fácil denunciar sin pruebas".

Al tiempo que señaló: "Estamos a disposición de la Justicia". Y aclaró que pesa sobre el gremio una denuncia de ilícitos, que no especificó cuáles, que fueron realizadas de forma anónima.

"Es hora de que respondan los que deben responder. Se está investigando la parte de Tesorería, y yo no soy la tesorera. Por ahí viene la cosa", dijo de forma irónica. Argañaraz hacía alusión, sin decirlo, a Marita Cerezo.

Hasta hace pocos meses, ambas eran las caras visibles y las más poderosas dentro del gremio que nuclea a la mayoría de los docentes de la provincia. El tema es que se resquebrajó la relación entre ellas y ahora la comisión directiva está partida. Cerezo, junto a otros seis miembros de la CD, le montaron un gobierno paralelo a Argañaraz, y el sindicato está en llamas.

Las denuncias

En los últimos meses se dijeron muchas cosas de Patricia Argañaraz y hasta se la señaló como una persona que entregaba títulos truchos.

"Yo no doy títulos eso lo hace el Ministerio. No tengo que velar por los títulos truchos, sin embargo, hice denuncias en el Ministerio de Educación", dijo la mujer.

Ante esto, apuntó a Educación al decir que ellos miran de costado, y no toman cartas en el asunto. Por este tema también señaló al personal de planta de la Junta de Calificaciones. Por otro lado, marcó inconvenientes en las designaciones de docentes que se realiza por estos días.