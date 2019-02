San Antonio se quedó con el clásico y la punta

Villa San Antonio se mudó a un lugar de privilegio y fue Mitre, su clásico rival, el que no pudo impedirlo.

El equipo de Martín Martos, sin brillar pero con contundencia, se quedó con una victoria fundamental al vencer al ciclón del San Bernardo por 2 a 0, en el estadio Martearena, por la cuarta fecha del Regional Amateur, zona 3.

San Antonio lidió con un rival que le hizo las cosas muy complicadas, porque tuvo varias oportunidades de igualar el partido.

La villa no logró hacer pie en el primer tiempo, le costó demasiado generar juego, la conexión entre Marcos Navarro y Leo Silveira, uno de sus mejores recursos, estuvo ausente.

Mucho tuvo que ver el planteo táctico que hizo Gustavo Módica, DT de Mitre, ya que su equipo estuvo bien parado y anuló el circuito de juego de su rival.

Gustavo Barrionuevo tomó las riendas del ciclón, hizo circular la pelota y originó situaciones de peligro.

Los primeros minutos del complemento fueron similar, ambos buscaron sacar ventaja pero sin éxito. Cuando el partido bajó los decibeles y se tornó aburrido, llegó la primera alegría para la villa: a los 28 minutos Atilio Rojas, por derecha, sacó un centro que aprovechó muy bien Matías Vicedo con un cabezazo para poner el 1 a 0 transitorio. Todo lo bueno que hizo Mitre se fue por la borda.

San Antonio se activó con la ventaja y pudo ampliar la diferencia. Silveira habilitó con un toque sutil a Gustavo Balvorín, quien libre de marcas definió defectuoso. Increíble lo que se perdió el ex-Juventud.

Sobre el final, (42’) Mitre estuvo muy cerca de igualar el marcador con un potente remate de Julián López, pero la gran respuesta de Mariano Maino lo impidió.

La villa respondió con eficacia un minuto después, el recién ingresado Cristian Huerta capturó un rebote, no perdonó y marcó el 2 a 0 definitivo que selló la victoria de San Antonio, único líder de la zona 3.

El resultado final es positivo para la villa porque pudo llegar a la cima, pero Martín Martos, el técnico de San Antonio, no se fue conforme con el rendimiento de su equipo. “Nos costó acomodarnos en el partido, nos faltó juego. No podemos dar esas ventajas, si viene otro equipo con mayor jerarquía te concreta y estaríamos hablando de otra cosa”, analizó el DT y agregó: “sabemos bien que no jugamos un buen partido pero siempre es bueno corregir sobre las victorias”.

Más tarde, el entrenador de la villa explicó donde estuvo la clave de la victoria: “Fue un rival duro, sabíamos que sería de esa manera y se nos complicó un poco, pero con algunas individualidades pudimos sacar diferencia”, dijo Martín Martos, el DT del nuevo puntero.

El resultado:

SAN ANTONIO 2 MITRE 0

M. Maino (7) C. Siáres (5)

J. P. Mamaní (5) F. Mendoza (5)

C. Bravo (6) L. Velázquez (6)

F. Girón (5) N. Cruz (5)

J. Velazco (6) F. Aguilar (5)

A. Rojas (5) D. Carabajal (5)

C. Ávalos (5) M. Zolorza (6)

L. Silveira (7) L. Ramírez (5)

M. Navarro (5) G. Barrionuevo (6)

M. Vicedo (6) G. Yapura (5)

G. Balvorín (5) G. Verdugo (5)

DT: M. Martos DT: G. Módica

Goles: ST: 28’ Matías Vicedo (SA) y 43’ Cristian Huerta (SA).

Cambios: ST; 9’ C. Huerta (6) por Navarro (SA), 20’ S. Llanos por Zolorza (M), 27’ I. Toledo por Yapura (M), 34’ M. Campos por G. Balvorín (SA), 35’ J. López por Verdugo (M), 42’ F. Aguirre por Bravo (SA).

Incidencias: ST: 45’ expulsado Aguirre (SA).

Jornada: 4° fecha - Zona 3

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Fed. Benítez (5)