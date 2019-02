Gimnasia recibió un aire de frescura que le permite sonreír 

El triunfo es lo que más reconforta a Gimnasia y Tiro. No importa si el equipo millonario hizo los méritos para ganar, pero la victoria por 1 a 0 frente a Crucero del Norte, en su estadio, le dio un aire de frescura para respirar más aliviado, de acuerdo a cómo se había planteado el ambiente después del mal paso que dio contra San Martín en Formosa.

Claro que Gimnasia sumó tres puntos de mucha trascendencia de cara al futuro, ante un rival que buscó tomar la iniciativa pero se quedó en ese intento y no prosperó.

Para Gimnasia y Tiro no había forma de encontrar precisión en los pases, incluso Enzo Roggio, quien constantemente se movía hacia los costados para burlar la marca del adversario, cuando le llegaba la pelota no podía dominarla y la terminaba perdiendo.

La intrascendencia se presentó desde ambos bandos y más de un bostezo comenzó a recorrer las gradas del Gigante del Norte por lo que se exhibía desde campo de juego.

Marcos Argüello inquietó al albo con el balón detenido, una formula que se repitió una y otra vez, sin acierto. Pero llegó el instante que por fin se generó la jugada que todos esperaban. Juampi Pereyra presionó y ganó un lateral en campo contrario. En la jugada siguiente Pablo Motta se jugó para ganar desde el piso y cedió el pase para Joaquín Iturrieta, que encaró y le ganó al rival dentro del área, levanto la cabeza y la entrego para que Enzo Roggio, entre dos defensores contrarios, mandara el toque al fondo del arco.

El gol trajo la suficiente tranquilidad a los jugadores del local que ganaron en confianza para mantener la ventaja parcial hasta cuando se fueron al descanso.

Gimnasia y Tiro armó un dispositivo táctico como para que Mauro Leguiza no sufriera ningún sobresalto, porque esperó a ver qué es lo que proponía Crucero, que iba perdiendo y salió a tratar de resolver en campo contrario. Allí el trabajo del millonario resultó más productivo, porque el hecho de contar con un gol a favor, le otorgo calma y la confianza necesaria para responder con ataques más profundos. Pablo Motta se sumó al resto de sus compañeros que lograron afianzar el trabajo en la recuperación.

La visita como vio que no podía avanzar más allá de un espacio corto en el terreno de juego recurrió a la cabeza salvadora del grandote Cristian Campozzano, quien avisó en un par de llegadas hasta Leguiza, quien muy atento cerró su arco.

La ideas de parte de Crucero se fueron diluyendo y en con ese panorama, Gimnasia comenzaba edificar una victoria que le permitía recuperarse y encontrarse con el festejo junto a toda su gente.

Es decir que el albo dio un paso importante para alejarse de un posición incómoda, pero para lo que falta este equipo deberá seguir demostrando que apunta a seguir creciendo; si bien esta vez logró controlar el tramite del juego contra Crucero, todavía le queda un tramo y todos los partidos no son lo mismo.

SINTESIS

GIMNASIA 1 CRUCERO 0

M. Leguiza (6) - M. Argüello (5)

J. Hereñu (6) - A. Pérez (5)

A. Cazula (5) - N. Marotta (6)

G. Pusula (6) - M. Gancedo (5)

F. Giménez (6) - S. Diana (5)

J. Iturrieta (6) - L.Caballero (6)

E. Riera (5) - R. Lechner (5)

P. Motta (6) - I. Molina (5)

E. Morette (6) - L. Marinucci (6)

E. Roggio (6) - C. Campozzano (5)

J. Pereyra (5) - F. Martínez (5)

DT: D. Ramasco DT: S. Bárbaro

Gol PT: 35’ E. Roggio (G).

Cambios ST: 15’ M. Siergiejuk (4) por L. Caballero (C), 24’ R. Cerdán por F. Martínez (C), 28’ L. Herrera por E. Roggio (G), 37’ M. Macorito por J. Pereyra (G), 43’ B. Perussato por M. Gancedo (C).

Jornada: 4ª fecha - Árbitro: Francisco Acosta (6) - Estadio: Gigante del Norte