Intentaron robar una moto en la zona sur

La inseguridad sigue siendo el tema preocupante en Salta y gran parte del país. La semana pasada un vecino del barrio El Tribuno sufrió el robo de dos tablets, un plasma, un video y papeles de una moto 110cc que él o los ladrones no pudieron llevarse. Según le dijo a El Tribuno, "los ladrones quisieron llevarse la moto, pero como no pudieron rompieron el asiento y se llevaron solo los papeles de la misma", expresó Benjamín Arias.

El abuelo se encontraba solo cuando en plena madrugada sintió algunos ruidos que le parecieron extraños en la parte de adelante de la casa, donde vive su hija, quien en ese momento estaba en Corrientes. Al escuchar algunos ruidos se levantó y fue a ver. "Al parecer me escucharon cuando me levante y salieron disparados" contó Arias. Efectivamente, cuando llegó a la parte de adelante de la casa observó que habían forzado una de las ventanas y el picaporte de la puerta principal estaba "como golpeado, se notaba que quisieron abrir la puerta por la fuerza".

La casa de la víctima está ubicada en el barrio El Tribuno, en la calle Territorio de Misiones al 2500. "Al parecer entraron por la ventana, era de madrugada y yo estaba durmiendo. Me levante y salieron disparados, me parece que el objetivo era llevarse la moto pero no pudieron hacerlo", explicó Benjamín Arias, un reconocido fotógrafo salteño exreportero gráfico de este medio.

El vecino, indignado, sostuvo: "No puede ser que la Policía nunca pase por aquí, cuando su función es esa".