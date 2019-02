Confirman la prisión preventiva de Martín Báez

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la prisión preventiva que pesa sobre Martín Báez, hijo del también detenido empresario Lázaro Báez, en la causa en la que se los investiga por lavado de dinero.

Los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal declararon "inadmisible" un recurso presentado por la defensa de Martín Báez contra la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que hace dos semanas dispuso su reclusión preventiva.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo sostuvieron que la defensa del acusado no logró demostrar la existencia de un "agravio federal" ni controvertir los argumentos esgrimidos por el tribunal que dispuso su detención.

Martín Báez "habría realizado actos ocultos que permitieron la circulación de flujos millonarios de dinero burlando de ese modo las medidas adoptadas" por la Justicia, remarcaron los jueces de Casación en el fallo al que accedió Télam.

"La defensa no ha logrado controvertir en modo alguno esos argumentos, sino que se ha limitado a alegar su disconformidad genérica, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido", sostuvo el juez Hornos.

Por su parte, Borinsky y Carbajo remarcaron que la la defensa de Báez no logró demostrar "la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara Federal de Casación Penal sino que se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no se comparte".

En su pedido de prisión preventiva, el fiscal Abel Córdoba había señalado que había en el expediente prueba documental que permitió "reconstruir las decisiones recientes que tomó el acusado en el plano societario y financiero que permanece oculto", lo que daría cuenta de que los embargo e inhibiciones en su contra no impidieron que realizara maniobras que atentaron contra el proceso en curso.

El fiscal había relatado que la UIF detectó "la existencia de efectivo y valores por la suma de 3.050.918 euros en la cuenta Nro. 590201 del Banco CBH LTD, de Bahamas, y que la titularidad de la misma correspondería a la firma Eastern Shoreline Limited, cuyos beneficiarios finales serían los acusados" Martín Baéz y sus hermanos.

El fiscal Córdoba remarcó además que se logró determinar que en las cuentas en el exterior llegó a haber 10.000.000 de dólares, pero que se fugaron US$ 5.500.000.