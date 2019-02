Los Caballeros de la Noche honran una trayectoria de 35 carnavales

Por María de los Ángeles Rojas

Los Caballeros de la Noche con espadas y con plumas, penados por la censura, quién los viera hoy pasar con su cara de fantoche. Alegrando todas las noches, las noches de carnaval”. Los Caballeros de la Noche son en sí mismos un show que sujeta al espectador desde 1984. De estética magnífica lucen sus cuerpos recorridos por tabúes y transgresiones previas, ahora cubiertos con plumas y piedras que van sujetas a armazones mínimos o adornan metros de tela convertidos en faldas ostentosas.

Celeste Álvarez (32) es la flamante directora del conjunto artístico, y ella enhebra “pasión”, “alegría” y “sangre” en una misma sentencia al definir por qué se deja tomar por el carnaval. “Cuando estoy en esa avenida todo en mí y a mi alrededor cambia. Cada año es una adrenalina diferente e igualmente inexplicable”, dice. A su lado, su hermana Paula (26) la contempla con ojos brillantes de admiración y relata que nunca había salido hasta la edición anterior, de la que participó convencida por Celeste.

“Yo de chica la seguía durante todo el corso, solo mirándola a ella. Para mí era mi estrella y hoy después de vencer los nervios se me eriza la piel y me transformo en otra persona”, define.

El miércoles pasado parte del conjunto artístico visitó el complejo editorial de El Tribuno, donde se realizó esta nota, después de haber recibido con un agasajo a dos nuevos integrantes.

Parte del staff, junto a Victoria Liendro, miembro de la organización Mujeres Trans Argentina. Foto: Pablo Yapura

La entrada en una comparsa con tanta tradición, única en su tipo porque la mayoría de quienes integran sus filas trabajan en la noche, comporta cierta angustia por un potencial riesgo o daño.

“El miedo es siempre no ser aceptada, mostrarse a tanto público... Pero la adrenalina te tiene que empujar a actuar, esto te tiene que gustar”, rectifica Celeste.

En el vértigo de la performance se desquician los límites de lo natural y lo artificial. El público se entremezcla en la formación de Los Caballeros con el celular en alto para una selfie con las divas o destaques y se lleva unas palabras de agradecimiento susurradas por sus voces de resonancias graves. Así la aceptación de los asistentes se abre espacio entre la disonancia estética y cultural de los seres humanos de cambiar el cuerpo que caracteriza al carnaval, efecto que ellas dicen que se esfuma durante el año.

“Se espera el carnaval para decir: ‘Áca estamos, y no tiene por qué ser así’. La gente tiene hacia nosotros una actitud diferente pasados los carnavales. Existimos no solo en esta época, sino que convivimos en la sociedad todo el año. Nos sentimos aceptadas en esta época, hasta respetadas diría, nos piden fotos y luego volvemos a sentir el rechazo”, advierte Celeste.

Renata Soto (34) está en la agrupación hace siete años. Ella consigna que sus predecesores debutaron en 1984, sobre la avenida Belgrano, que esa ocasión obtuvieron el primer premio y que sortearon los prejuicios cuando aún quedaba la estela de la dictadura militar. “Las chicas (como Pocha, Susana, Mary, la Beto, Nené, Marypy, Viviana, Fofo, Yeni, Pinky, Deborah, Pirucha) pasaron por muchas cosas. Por eso estoy aquí desde mi lugar apoyando esto para que no se pierda”, comenta.

Agrega que ahora el esfuerzo adquiere ribetes de sacrificio porque “las plumas, telas y tocados se fueron por las nubes. Por eso la que sale lo hace realmente porque le gusta porque no son redituables los premios”. Sin embargo, Caballeros tiene muchos como refiere el portal Salta21.com, que apunta que desde 1984 y hasta 2002, obtuvieron el primer puesto.

También entre los hitos del conjunto consta que en 1997 la agrupación se dividió: Pocha retuve la denominación Los Caballeros de la Noche y Mary creó Moonlight, con Susana, Deborah, Cristal, Carina, Cris Morena, Fofo, Daniela Millar, Fili y Yamila, La Oso, Nora, Marion II, que irrumpió en la avenida “con un desfile de batucada y carroza en forma de ostra”. Cuando en 1998 murió Pocha, Susana recuperó el nombre y aunó ambas filas en una sola comparsa.

En 1999 se inician los corsos en la calle Ibazeta. Nueve años atrás (con referencia a 2008), obtienen la personería jurídica y trabajan desde entonces y hasta 1996, con otras agrupaciones. Durante el 2000, se presentan con Petit carrousel de París. Seguirían con La caída del imperio romano, La moda a través de los años, Noches mágicas, Los Caballeros de la Noche, Revista teatral y Carnaval carioca, apunta el medio digital, que incluso afirma que la savia de Los Caballeros de la Noche fue desde 1968 Las Nuevas Evas, Las Girl’s y La Revista Internacional del Travesti, entre otras presentaciones artísticas.

Fantasía Africana

Ahora Fantasía Africana refiere a un continente que se abre para el imaginario popular como un organismo vivo de representación tribal, donde siempre hay ocasiones de festejo con música que contagia, artesanías variadas, ritos ancestrales y ofrendas sagradas. Esenciales para lograr el efecto serán seguramente las franjas de las cebras, las manchas de las jirafas o leopardos, pero también -y para no concluir en una visión sobrecargada- colores cálidos como el naranja, el marrón, el rojo o el amarillo, fácilmente hallados en la estepa africana.

Si la inspiración debe provenir de la fauna se abre un abanico entre leones, leopardos, rinocerontes blancos y negros, elefantes, gorilas, cocodrilos del Nilo, cebras, gacelas, avestruces, jirafas, facoceros, hipopótamos, hienas, jabalíes, orix, lémures y búfalos. Los integrantes corrieron subrepticiamente el velo que permitió a este medio entrever la naturaleza de los destaques. Cristian López (21) se incorporó hace tres años. Tal vez la de él será una de las transformaciones más sorprendentes, porque pasará de un rostro de varón muy simétrico y aniñado hacia una bella y sensual diosa africana.

Por su parte Nataly Altamirano (24), quien desfilará por segunda vez, relató que todo su atavío se inspira en un león. “No me animaba a salir en Los Caballeros porque soy vergonzosa, pero en 2017 salimos juntas con la modista de la agrupación, Luz Cruz, que fue quien me armó el primer traje en dos días y que me está confeccionando este”, dijo.

El diseñador Hugo Gorriti dándole un toque a un traje de Los Caballeros. Foto Pablo Yapura.

El diseñador de vestuario Hugo Gorriti (38) -integrante del conjunto artístico Hollywood- realizó el traje que llevará Celeste y que le insumió un mes de trabajo.

“La estructura de los corpiños y casquetes va forrada con doble tela y sobre esa superficie se borda. Todo es manual: desde la soldadura hasta los apliques”, señaló.

Así irán Los Caballeros de la Noche, comisión de frente, cuerpo de baile, destaques y batucada, con porte monárquico a vestir de igualdad desde el sábado la llamada Avenida del Carnaval.