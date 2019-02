Cada vez se compra por menos cantidad

Un fenómeno que se está dando ante la suba generalizada de los precios de frutas y verduras es que la gente, en los barrios de la ciudad, compra cada vez por menos cantidad.

Margot Bordón es la verdulera que trabaja en el triángulo que se forma en la calle Unión de Catamarca cuando llega a la avenida Roberto Romero, en el barrio Intersindical. Está ahí desde hace más de 25 años. Ella explica lo que sucede en esta época y afirma que la gente "ya sabe aguantar todas las crisis".

"Mis clientes vienen y compran cada vez más poquito: dos zanahorias, una lechuga chiquita, un choclito, un pedacito de zapallo y se van. Y así todos los días. Yo tengo barato el tomate, a 25 pesos el kilo, pero ese hay que comerlo ahora, si no se tira. Yo busco las mejores ofertas y vendo, siempre vendo. Y cuando la gente viene y me dice que ya no tiene más plata yo le regalo algo, le doy unas hojitas de perejil, de acelga", dijo la mujer, que no dejó de trabajar en el feriado de ayer.

La mujer dijo que el martes le quisieron vender 7 lechugas por 150 pesos, lo que implica que en su local debe poner precios imposibles de pagar en un barrio. También contó que está pensando en diversificarse y comenzar a vender humitas. Sin embargo, no baja los brazos y atiende a todos con una sonrisa auténtica.

Todo saben que lo mejor es comprar al por mayor. Es decir que cada vez que se compra menos se está pagando precios más caros, lo que perjudica a las familias de menos ingresos.