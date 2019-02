“No hay morbo, no queremos verlo descender a Juventud”

El domingo se jugará un clásico especial y distinto a todos los que ya engrosaron el historial. Porque el fantasma del descenso inevitablemente acecha a Juventud Antoniana, pero del que tampoco está exento Gimnasia y Tiro. Porque los hinchas albos no solo piensan en una victoria ante el santo para salir de la posición incómoda, sino también en la posibilidad de verlos de rodillas y con la soga al cuello, un aditamento que le dará mayor gozo a un hipotético triunfo millonario en el Martearena.

Pero desde el lado de la dirigencia tratan de mantener distancia con esa pasión irracional del hincha. Entienden que, si bien el objetivo de Gimnasia es asegurar la permanencia, no sería positivo que su “primo” futbolístico caiga en el fango de un Regional Amateur. Además, quisieron diferenciarse de sus pares antonianos marcando una postura distinta con respecto a la polémica del arbitraje, considerándolo relativo y poco influyente si el juez encargado de controlar las acciones es de Salta o de afuera de la provincia.

Marcelo Mentesana, en diálogo con El Tribuno, trató de enfriar un clásico que de por sí ya es caliente: “Queremos salir de esta situación antes que nada, pero no hay morbo para nosotros con la posibilidad de verlos complicados, no queremos ver descender a Juventud, para nada. Nos enfocamos en el trabajo propio, en el desarrollo del equipo, en seguir confiando y creciendo. No pensamos en la realidad del rival, pero ninguno de nosotros quiere que un equipo de Salta pierda la categoría, no sería positivo. Nosotros apuntamos a nuestro club, a nuestros jugadores”, sentenció el titular del club de la Vicente López, para luego meterse en la polémica del arbitraje: “La intención de Juventud de recusar un arbitraje salteño es una decisión ajena a nosotros. Respetamos absolutamente sea cual sea al árbitro, así como respetamos al órgano que lo designa, creemos en su capacidad de designar al más conveniente. Tenemos que apoyar también a nuestros árbitros para que se capaciten, crezcan y nos representen de la mejor manera. Sabemos que se equivocan y te pueden beneficiar o perjudicar como todos, pero no de mala fe. Sabemos que nos estamos jugando cosas importantes, pero tenemos que tratar de tener paciencia con estas cosas. Tenemos que apoyar para que puedan crecer y dirigir mejor”, dijo.

En cuanto al clásico del domingo, Mentesana lo definió como un partido “con muchos condimentos por lo que está en juego, pero creemos que hay que desdramatizar un poco más allá de la complicada realidad de ambos equipos. Queremos sacarle la mochila del descenso a nuestros jugadores para que puedan rendir a pleno. Confiamos plenamente en ellos y creo que desdramatizando la situación pueden dar mucho más. Les pedimos que disfruten el domingo, que disfruten cada partido, de esa manera irán creciendo, de nada sirve si les cargamos todo el peso, más a los chicos, que están demostrando sus capacidades y su personalidad en este momento complicado para el fútbol del club. Pese a todo lo malo, estamos gratificados por lo que están dando los chicos más jóvenes”. Por último, ponderó la “fortaleza del grupo. No es fácil perder como se perdió en Formosa y después sacar adelante un partido complicado en casa. Tenemos la deuda cuando jugamos de visitante, pero confío en que vamos a mejorar y torcer esto en las últimas fechas” (a Gimnasia le resta visitar a Zapla en Jujuy y Crucero en Misiones).