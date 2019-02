Trabajadores de Coca Cola alertan por despidos masivos y se movilizan en defensa del empleo

La multinacional Coca Cola - Femsa, la embotelladora más grande de la Argentina, solicitó ayer el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo y lo fundamentó en la fuerte caída del consumo y de allí la urgencia de "bajar el costo laboral". Si bien es solo para una planta, la empresa aseguró que está "atravesando una etapa compleja", por la baja de las ventas.

La planta Alcorta de Coca Cola - Femsa está ubicada en el barrio de Pompeya. Allí se desempeñan unos 600 operarios que, tras la presentación del PPC, ven peligrar sus puestos laborales. La firma está en manos de capitales mexicanos, los mismos que denuncian una supuesta crisis para despedir a más de 80 trabajadores abonándoles, solamente, la mitad de la indemnización.

Los operarios, trabajadores despedidos y la Comisión de Mujeres alertaron que la solicitud realizada por la firma es una “maniobra con la cual intentarán avanzar con suspensiones, traslados y despidos masivos de personal”. Además, advirtieron que la firma “no cumple los fallos de la Justicia que ordenan la reinstalación de trabajadores”.

Los trabajadores de la agrupación Marrón, opositores a la conducción de la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (Fataga), señalaron que la compañía busca “amparo legal para llevar a cabo un plan de despidos masivos e imponer una mayor flexibilización laboral. "Femsa es una empresa que se la llevó en pala por décadas, tiene ganancias multimillonarias. Los trabajadores tuvimos que atravesar el último año con un aumento del 20% en tres cuotas, cuando todo el mundo sabe que la inflación alcanzó el 50%. Por su parte, Coca-Cola aumentó los precios de sus productos un 60% solo en los últimos 6 meses”, agregaron.

Omar Rombola, operario de la planta e integrante de la Agrupación Marrón dijo que “Coca Cola ha bajado sus ventas pero no las ganancias. Ha aumentado los precios de sus bebidas cerca de un 60 por ciento. Es un gran verso esto del preventivo de crisis, solo lo quieren para despedir compañeros y para aumentar la superexplotacion en la planta”.

Y agregó: “Esto demuestra que Coca Cola no se prepara para la crisis sino que se prepara para la producción, aumentando la productividad con menos trabajadores y produciendo más. Ese es el plan de Coca Cola: reconvertirse y producir más con menos trabajadores. Quiere aprovechar la situación general, de retracción, de crisis para el pueblo trabajador, que tiene despidos, pero eso no significa que Coca Cola esté en crisis”.

A su vez, reiteró que los directivos de la firma no respetan los fallos judiciales: “Coca Cola no está cumpliendo con los fallos judiciales: como el que obligaba a reincorporar al compañero, Marcelo Alejandro Romero, por persecución sindical. El fallo es por reincorporación, una cautelar con fallo de cámara que Coca Cola no acata”.

Ante la gravedad de la situación ya que peligran muchos puestos de trabajo, esta tarde, los trabajadores de la Coca Cola FEMSA, Planta Alcorta, realizaran una radio abierta en la puerta de la fábrica para denunciar los planes de la empresa.

Alerta de Camioneros

El gremio de Camioneros, que conducen Hugo y Pablo Moyano, se declaró en estado de "alerta y movilización" en la rama de Aguas y Gaseosas como consecuencia del procedimiento preventivo de crisis presentado por la empresa Femsa, que embotella y distribuye la bebida Coca-Cola en la Argentina.

"La empresa multimillonaria Coca Cola - Femsa pide a las empresas que la distribuyen, de manera cobarde y desleal, presentar un estado preventivo de crisis falso", sostuvo esa organización gremial en un comunicado.

Asimismo, el sindicato recordó que reclamaba "insistentemente" contra las situaciones de "trabajo informal" que se daban en Femsa, algo que -según el gremio- generó "la disminución de 650 puestos laborales" en las instalaciones de la empresa.

"Por tal motivo, la rama de Aguas y Gaseosas se declara en estado de alerta y movilización. En rechazo a esta medida que toma una de las empresas mas beneficiada por el gobierno actual, la Federación de Camioneros realizará un congreso nacional de trabajadores de la rama Aguas y Gaseosas", remarcó el sindicato que lideran los Moyano.

En tanto, funcionarios del Ministerio de Producción y Trabajo recibirán mañana a representantes de la embotelladora Femsa y sindicalistas para avanzar en un plan de reestructuración de la compañía, que solicitó un procedimiento preventivo de crisis.

El procedimiento preventivo de crisis solicitado por Femsa está a estudio del Ministerio de Producción y Trabajo, cuyos técnicos analizan los datos de la compañía con la premisa de proponer un plan que minimice los daños a los trabajadores, dijeron fuentes de esa cartera.

Fuente: Anred e Infocielo y agencia Télam