“Volvería a donar porque ayudo a alguien a salvar su vida”

A los 20 años, hace solo dos, fue la primera salteña en concretar la donación de médula con un 100 por ciento de compatibilidad.

Oriunda de Cafayate, la joven pasa sus días en la tierra del sol, mientras espera las mesas de exámenes para seguir con su carrera universitaria: abogacía.

Nada parece haber cambiado desde que recibió la llamada del Cucai que le comunicaba que su médula era compatible con otra persona, en un 100 por ciento, al otro lado del Atlántico. Sin embargo, aunque ella no tome real conciencia de hasta donde llegó su valentía desinteresada, su decisión de aceptar la llamada del Cucai, confirmar su donación y llevar adelante todos los procedimientos previos, que se hicieron en Buenos Aires, salvaron una vida, le dio a otra persona la posibilidad de cumplir sus sueños.

“Quisiera tomar contacto con esa persona para asegurarme de que está viva, que le fue bien, que sigue adelante”, expresó la joven, que no pierde la fe de conocer a esa persona genéticamente compatible en todo. Sin embargo, pese a su deseo, desde el Cucai le confirmaron que España, el lugar de origen de la receptora, no autoriza la difusión de datos.

¿Cómo fue el día que te informaron que había alguien esperando tu médula?

Tenía 20, y primero me contactaron por mail y luego me llamaron para avisarme que era compatible con una persona de España y que necesitaban hacerme otros análisis para ver si era realmente un 100 por ciento de compatibilidad. En ese momento accedí y desde el Cucai se comunicaron con el hospital de Cafayate para que me saquen sangre de nuevo y envíen la muestra.

¿Cuánto demoró entre un llamado y otro?

Fueron casi tres meses entre el primer llamado y el de noviembre, cuando me comunicaron que estaba elegida para ser donante. Unos días después viajé a Buenos Aires para realizarme todos los estudios previos a la extracción. El Cucai se encargó de todos los gastos y viajé con mi mamá. A las 7 de la mañana del día siguiente que llegué me pasaron a buscar para ir al hospital Alemán para hacerme análisis de sangre para asegurarse de que no tenía ninguna bacteria; me realizaron ecografías y una revisión médica completa, porque tomo medicación para la tiroides. Cuando terminaron los estudios, volví a Salta y unos días después me dijeron que estaba todo listo, y que la extracción sería en Navidad pero se logró acordar para que fuera el 21 de diciembre. Una vez que acepté me enviaron la medicación, que eran inyectables para poder realizar la extracción de médula en forma periférica. El médico me dijo que podía llegar a sentir dolores en los huesos y náuseas. Pasó algo de eso en la primera aplicación y después todo estuvo normal.

¿Cómo fue la extracción?

Ese día fui en ayunas porque me dijeron que a las 8 de la mañana iban a empezar pero no fue hasta las 16. Ese día me colocaron un catéter y quedé internada. Al día siguiente, a las 8 comenzó la extracción de médula, pero como tengo las venas muy finitas y por el tratamiento que había hecho la sangre trancó el catéter, así que sacaron la sangre por vena, durante cuatro horas. No sentí dolor hasta los últimos minutos, porque se me bajó la presión y sentía como una ardor por dentro, después se me amortiguó el cuerpo. El procedimiento es conectado a una máquina que separa las células que necesitaban de mi sangre y volvían a inyectarme la misma sangre de nuevo.

¿Porqué decidiste ser donante de médula?

Un día, acá en Cafayate, la acompañé a mi mamá a donar sangre y me llamó la atención. Ese día yo también doné y durante la extracción me preguntaron si quería ser donante de médula. Me gustó el poder ayudar de esa forma. Ahí tomé la decisión de inscribirme. Tenía 18 años.

¿Qué dijo tu familia?

Yo vivo con mi mamá, que es donante de médula también, y con un hermano mayor. Y los dos estuvieron de acuerdo.

¿Sabés algo de tu receptor?

Solo sabemos que es una mujer que vive en España. Cuando doné en Buenos Aires, desde el Cucai me dijeron que al año podía tener noticias, y pese a que escribí para saber algo, nunca me contestaron. Después en las oficinas de Salta me dijeron que mi receptora estaba bien, pero en realidad nunca voy a estar segura.

¿Volverías a donar?

Sí, lo haría de nuevo. Tengo una personita muy cercana que tiene cuatro años ahora y tiene la misma leucemia que tenía mi receptor. Pienso que en el mundo siempre hay alguien que está dispuesto a dar sin conocer. Creo que en algún momento si esta personita necesita una donación de médula, me encantaría que la tenga. Lo hago porque esto da felicidad a mi familia y a la familia de quien recibe la médula. Es una esperanza para quienes luchan día a día contra esta enfermedad.