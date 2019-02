Pirotecnia cero: esperan que ediles no validen la ordenanza

A una semana de que comience el año legislativo en el Concejo Deliberante capitalino, representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales se encuentran en la ciudad buscando apoyo para que los concejales no refrenden la ordenanza ad referéndum que prohíbe la pirotecnia sonora.

Ayer, Ezequiel Asquinasi y Adrián Alveolite, director de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales y el abogado de la Cámara se reunieron con el concejal Martín del Frari y el secretario de Gobierno de la comuna, Ricardo Villada. Según contaron, el concejal los escuchó y se comprometió a analizar las propuestas.

El pasado 6 de febrero el intendente Gustavo Sáenz firmó la ordenanza ad referéndum 15.546, que establece que en la ciudad de Salta queda prohibido el uso y comercialización de pirotecnia sonora. Esta medida comenzó a regir a partir de la firma del intendente y la publicación en el Boletín Oficial.

Ahora los concejales deberán ratificar o rectificar la ordenanza. El tema es que la aprobación o el rechazo debe ser total, no se pueden hacer modificaciones. Y a esta instancia apelarán los empresarios, que repiten hasta el cansancio que la norma tiene que ser fruto del consenso, y no algo impuesto.

La decisión de Sáenz respondió a las numerosas peticiones de distintas asociaciones que nuclean a pacientes con TEA y fibromialgia, de mascotas y vecinos en general.

En un parte de prensa el municipio señaló ayer que Villada ratificó lo dispuesto por el intendente y que "la reconducción de la actividad es factible y se puso a disposición para trabajar de manera conjunta en ese sentido".

La normativa señala que una vez en vigencia, los comercios tendrán 120 días para desprenderse del stock de mercadería, al tiempo que señalan que al haber pasado ya las fiestas, los comerciantes no tienen muchos cohetes en sus manos. Lo que sí no hay que perder de vista es que la ordenanza estipula multas que pueden llegar hasta los 100 mil pesos para aquellas personas que no cumplan con la normativa.

Fuentes de trabajo

Adrián Alveolite, asesor legal de la Cámara, señaló que estos días le enviaron una carta documento al intendente, donde lo intiman a que deje sin efecto la normativa. Aseguran que es inconstitucional y que se contrapone a una ley nacional, como la 2.429, que permite la actividad en todo el territorio nacional.

Por esta razón, aseguraron que en caso de que el Concejo la ratifique, los empresarios acudirán a la Justicia, ya que -señalan- hay varios fallos en distintos puntos del país contra ordenanzas similares a la capitalina.

Uno de los puntos que critican es que la ordenanza no es clara, ya que al hablar de pirotecnia sonora, afirman, "el 90% de la pirotecnia queda afuera", ya que casi la totalidad de los cohetes que se comercializan emiten algún sonido. Lo sintetizan con un ejemplo: "Ni un chasqui boom se podrá vender, porque emite sonido".

Otro punto que ponen en la balanza es la cantidad de empleos que -aseguran- se perderán. "En Salta hay 230 comerciantes habilitados para vender pirotecnia. Esta prohibición hará que unas 3.000 familias, de forma directa, queden sin una fuente de ingreso", afirmaron los comerciantes.

También contaron que el año pasado se impulsó la campaña menos ruido y más luces y se trabajó con los padres de chicos con autismo, por lo que piden más diálogo con todos los sectores.