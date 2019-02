Envuelto en una máxima tensión, está todo listo para el Venezuela Aid Live

El conflicto de poderes entre los dos gobiernos paralelos de Venezuela se acerca hoy a un posible punto de inflexión, con recitales rivales organizados por ambas partes en la frontera con Colombia en vísperas del día ‘D‘ en el que el antichavismo buscará hacer entrar ayuda humanitaria a Venezuela pese a la negativa del gobierno de Nicolás Maduro.

Los espectáculos musicales tendrán lugar hoy en ambos extremos de un puente de 300 metros que conecta Venezuela y Colombia por el Oeste, uno de los corredores que el líder antichavista Juan Guaidó pretende usar para ingresar toneladas de alimentos y medicinas a su empobrecido país.

Aunque nunca fue inaugurado, el puente, llamado de Las Tienditas, está bloqueado con contenedores de carga dejados allí por el Ejército venezolano luego de que Maduro denunciara que la iniciativa de la ayuda esconde un plan de invasión militar de Venezuela liderado por el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump.

El concierto antichavista, organizado por el multimillonario británico Richard Branson -llamado ‘Venezuela Aid Live‘- se celebrará en la localidad colombiana de Cúcuta, con la meta de reclamar a Maduro que permita ingresar la ayuda y la de recaudar 100 millones de dólares en donaciones para el pueblo venezolano.

Más de 30 grandes estrellas hispano parlantes, como Alejandro Sánz y Ricardo Montaner, cantarán en el concierto, al que también asistirán los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay y el canciller de Brasil.

El gobierno de Maduro no dijo quiénes participarán del recital que se hará del lado venezolano del puente, y que se llama ‘Hands Off Venezuela‘.

‘Todos los artistas que van a cantar en Colombia deben saber que están cometiendo un crimen. Están apoyando una intervención militar‘ extranjera, dijo Maduro, citado por el diario El Nacional.

Ayer, el mandatario ordenó el cierre del límite entre Venezuela y Brasil -otra de las fronteras por donde el antichavismo quiere ingresar ayuda, y dijo que también evaluaba cerrar la frontera con Colombia.

Guaidó, mientras tanto, llegó ayer a la zona fronteriza con Colombia para recoger personalmente la ayuda, que fue enviada por Estados Unidos y que está acopiada del lado colombiano del límite, desafiando al Ejército venezolano a frenarlo.

El joven líder, de 35 años, juró hace un mes como presidente encargado de Venezuela con el aval del Parlamento luego de que el legislativo, llamado Asamblea Nacional (AN) y controlado por el antichavismo, desconociera la legalidad de la reelección de Maduro del año pasado y lo declarara ‘usurpador‘ de la Presidencia.

Con el tiempo, más de 50 países, entre ellos Argentina, lo han reconocido como el mandatario legítimo de Venezuela, en detrimento de Maduro.

Guaidó, quien preside la AN, pide que Maduro deje el poder para formar un gobierno de transición y celebrar elecciones.

Maria Teresa Belandria, designada por Guaidó como su embajadora en Brasil, dijo que 100 toneladas de comida y medicamentos estaban esperando para ser trasladadas en camiones a la norteña ciudad de Pacaraima, fronteriza con Venezuela.

Maduro, quien es apoyado por Rusia, China y decenas de países más, anunció ayer el arribo de otras 7,5 toneladas de medicamentos y provisiones médicas procedentes de Rusia.

Guaidó, quien dice que 300.000 personas podrían morir si no reciben la ayuda, pretende movilizar a ‘un millón‘ de voluntarios para empezar a ingresar la asistencia, mañana.

Guaidó dijo que además de las fronteras con Colombia y Brasil, otros puntos para el acopio o la entrada de la ayuda serán la isla caribeña de Curazao y los puertos marítimos de Puerto Cabello y La Guaira.

El antichavismo dice que equipos de voluntarios serán desplegados para hacer entrar la ayuda a través de estados fronterizos con Colombia y Brasil y desde la norteña ciudad de Falcón, ubicada frente a Curazao.