Coudet: “Es un partido distinto, pero no determinante”

El entrenador del puntero Racing Club, Eduardo Coudet, consideró al clásico de mañana ante Independiente no será decisivo en su objetivo por consagrarse campeón de la Superliga faltando seis fechas para el final.

“Es un partido distinto. Determinante no, por lo que resta del torneo, pero obviamente lo queremos ganar para quedarnos con los tres puntos”, indicó Coudet en rueda de prensa desde el estadio Juan Domingo Perón, en Avellaneda.

Coudet, quien confirmó la misma formación que goleó a Godoy Cruz el lunes último, aseveró que el plantel llega “muy bien y con muchas ganas” para el choque ante Independiente en el Libertadores de América.

“Sabemos que es un partido especial para todos y me parece que esas ganas van a hacer que hagamos un buen partido. El clásico es un partido distinto y es el partido que todos queremos jugar. Ya llegó y ahora trataremos de hacer un gran partido”, apuntó el ex volante de Rosario Central y River Plate.

El Chacho no quiso opinar sobre su relación con el volante Ricardo Centurión, ante la consulta de un periodista, y celebró que el equipo encontró “el juego” luego de la derrota ante River en el Monumental.

“Hemos encontrado otra vez el juego y la dinámica que veníamos mostrando. Tuvimos un traspié, simplemente”, indicó Coudet.

Racing Club, puntero de la Superliga junto con Defensa y Justicia, con 45 puntos, visitará mañana a Independiente (29) en el Libertadores de América desde las 21.30 por la 20ma. fecha, con arbitraje del mundialista Néstor Pitana.