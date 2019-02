Lele Pons: la instagramer de Caracas que batió un récord de Cristiano Ronaldo

Por Silvina Ajmat

Lele Pons tiene 33 millones de seguidores en Instagram. Más que el último hallazgo del pop, la multipremiada Dua Lipa. Más que J Balvin y Camila Cabello. Más que el fenómeno del K-pop BTS. Más que Thalía. Más que Luis Miguel. Más que su tío, Chayanne. Con 22 años y una adolescencia transitada con celular en la mano, entendió lo que la industria del entretenimiento entera se esmera en asimilar: cuál es su audiencia y qué tiene que ofrecerle para tenerla en su puño. En sus redes sociales publica videos con historias de la vida cotidiana en clave de humor, una fórmula que parece trillada pero que a la manera de Lele, fascina. Tanto, que las visualizaciones de sus Instagram Stories superaron récords solo alcanzados por Kim Kardashian, Ariana Grande y Cristiano Ronaldo. ¿Más éxitos? Fue la primera usuaria en alcanzar las mil millones de reproducciones en la plataforma Vine, lo que marcó su gran lanzamiento al mundo "influencer". Nacida en Caracas, Venezuela, amiga de figuras como la supermodelo Alessandra Ambrosio y vinculada sentimentalmente con el actor de la serie de Luis Miguel e instagramer mexicano Juanpa Zurita, no es de extrañar que haya llamado la atención del millonario Richard Branson para conseguir que se sumara al megarecital que bautizó Venezuela Aid Live, con el que propone ofrecer ayuda humanitaria justamente al país de origen de la artista. Sumar a Lele al lineup significó provocar la toma de posición del target más ansiado por los negocios: los centennials.

Sucede que además de sus atributos para hacer reír, y sobre todo, su facilidad para reírse de sí misma, Lelé está lanzando su carrera en la música y experimentando con el ritmo que los jóvenes aman: el trap. Tras presentar "Celoso", preparó un tema junto al artista latino Fuego, al que llamó "Bloqueo". Tenía previsto presentarlo al mundo el Día de los Enamorados, pero el llamado de Richard Branson llegó justo a tiempo para "guardar" la novedad para que debute en el evento con el que pretende contribuir con su nación. En diálogo con La Nación, la artista dijo que, sin embargo, el título de la canción no tiene nada que ver con el término "bloqueo económico" usado por Nicolás Maduro para hablar de las sanciones impuestas a los miembros de su gobierno por los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países ante la situación de crisis que vive Venezuela. "No soy una persona política. Este es un evento humanitario que va a hacer historia. Mis amigos van a participar", dijo en una charla desde su casa en Miami. Pero no hay dudas de que ser parte del espectáculo es una toma de postura. Aunque prefiera ahora tomar distancia y concentrarse en volver a divertir a sus fans, hace algunos días publicó un contundente comunicado con el que dejó en claro cuál es su opinión al respecto.

A cara lavada y con mucha seriedad, Lele sorprendió a todos sus seguidores al revelar su participación en el Venezuela Aid Live y contar con mucha preocupación cuál es la situación que atraviesa su país natal. "Esta semana me tomaré un respiro de mis videos de YouTube para hablar de una crisis muy seria. En este momento, mi país de nacimiento, Venezuela, está enfrentando la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental", explicó en un video. "Quiero prender una luz por los millones de ciudadanos que han sido afectados por la crisis. No hay comida, el sistema de salud se está desmoronando y millones de personas están sintiendo el impacto. Personas como tú o como yo están sufriendo, y me rompe el corazón. Es mi deseo traer conciencia sobre esta situación, y presionar a aquellos que están en el poder para que nos dejen ayudar a Venezuela. Richard Branson está organizando un hermoso concierto a beneficio, para atraer la atención del mundo sobre esta evitable e inaceptable crisis, recaudando fondos para obtener ayuda humanitaria esencial para Venezuela", subrayó.

Del concierto, que será transmitido a todo el mundo vía streaming hoy, participarán además Diego Torres, Juanes, Maná, Ricardo Montaner, el Puma Rodríguez, Alejandro Sanz y uno de los ídolos de Lele Pons, Maluma. "Me encanta Maluma", enfatizó consultada sobre los artistas con los que se va a cruzar detrás del escenario. "También Juanes y Paulina Rubio. Estoy muy feliz muy agradecida de que me hayan invitado a ser parte del show", dijo. Aunque no conoce nuestro país ni a nuestros artistas, agregó que "muere" por visitar la Argentina: "Quiero ir mañana mismo", bromeó.

Su carrera en la música

Hasta ahora, los primeros pasos de Lele Pons en la música fueron firmes: participó en el video de "Havanna", la popularísima canción de Camila Cabello y se sumó también a la apertura de los Grammy que protagonizó la cantante cubana con Ricky Martin y J Balvin. Los tres "son amigos" para Lelé. Ahora, también se juntó con el cantante y productor dominicano Fuego -creador de "Una vaina loca", entre otros hits latinos- para componer su tema, "Bloqueo", que ya se puede descargar en Spotify. "La letra habla de bloquear y desbloquear a las personas. Del paso del amor al odio", definió, fiel a su estilo "centennial". Además, aseguró que tiene un destinatario: "Yo he pasado por eso mil veces. Todavía está bloqueada una persona en mis redes... La voy a desbloquear ahora para que escuche la canción y luego vuelvo a bloquear", dijo entre carcajadas.

"Fuego es increíble, es como un hermano, es el primero que me ayudó a cantar, a escribir una canción, lo conozco desde hace casi dos años", dijo sobre su compañero, y aseguró que le gustaría "colaborar con un montón de gente en nuevas canciones". En mayo lanzará su primer disco y dijo que sueña con tener "un futuro en la música". Sin embargo, no dejará de lado su actriz: "Pronto me verán en una serie de televisión", anticipó.

Consciente de que lo que muestra en las redes sociales no es "la vida real", Lele Pons asegura que hace un gran esfuerzo para mantener los pies en la tierra y una vida tranquila alejada de eso que la hizo tan famosa: las redes sociales.

"Me cuido mucho, nunca salgo, trato de no ver tanto mi teléfono", contó. Famosa por haber escrito un libro que relata sus experiencias como víctima del bullying durante la secundaria, la joven busca llevar una vida tranquila, contraria a la autorreferencialidad de su Instagram, en donde demuestra sus dos caras: la de la femme fatale y la de la chica impopular, con todos sus defectos. Según dice, el brillo es solo para las redes y puertas adentro es como cualquier chica: "Hago cosas normales, voy al cine, no voy tanto a los clubs, no vivo de lujos, no voy a mostrar que tengo un nuevo carro, no me interesa demasiado eso", revela, aunque admite que en gran parte se debe a que muchas veces es necesario evitar los lugares públicos porque de inmediato la reconocen: "A veces tengo que tener cuidado, pero adoro a mis fans"-



Fuente: La Nación