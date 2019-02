Los infernales largan la gira en tierra de los leones

El primer paso de una nueva gira dará esta noche Salta Basket en la Liga Argentina de Básquet. Después de vencer al puntero, Hindú de Resistencia, los infernales volverán al rectángulo de juego para medirse desde las 20 frente a Ameghino en Villa María, Córdoba.

Como siempre, el objetivo será seguir sumando puntos para mantenerse en las primeras ubicaciones de la Conferencia Norte. Salta Basket se encuentra quinto con 31,5 puntos (arrastrando el 50 por ciento de la unidades ganadas en la primera fase) producto de siete triunfo y seis derrotas. Por su parte, los leones de Villa María marchan novenos con 28,5 puntos y un récord de cinco victorias y ocho caídas.

Ameghino atraviesa un buen momento en la Liga Argentina puesto que de sus últimos cinco juegos ganó cuatro, tres en La Leonera (capacidad para 1.100 personas). Acumula triunfos frente a Deportivo Norte (88 a 85), Unión de Santa Fe (98 a 91), Sportivo América (85 a 72) y Lactear TF (87 a 79); la única derrota fue en al revancha contra Deportivo Norte (98 a 81).

Los dirigidos por Pablo Castro llegan además con la novedad de la incorporación de Fermín Thygesen, ficha U-23 que arribó desde Bahía Basket.

Los infernales llegan entonados luego de vencer al puntero en el Delmi, donde reapareció Lisandro Rasio tras cuatro partidos afuera por una lesión. El pivot es uno de los mejores jugadores de la Liga Argentina y lo demostró en la consagración de Salta Basket en el Súper 4.

El que sigue en duda para el juego de esta noche es el norteamericano Scott Cutley, que padece una molestia originada en el partido contra Lactear TF del pasado 14 de febrero. No estuvo contra Hindú y se evaluará su condición hasta último momento.

Los dirigidos por Leandro Hiriart tendrán dos paradas más en la nueva gira. El próximo lunes enfrentará a Deportivo Norte en Armstrong, Santa Fe, a partir de las 21.30 y el 27 del corriente será el turno de jugar contra Sportivo América en Rosario.

La jornada de hoy de la Liga Argentina ofrecerá otros tres partidos con la siguiente programación: a las 21, Hindú de Resistencia vs. San Isidro de San Francisco (Norte), Rivadavia de Mendoza vs. Gimnasia de La Plata (Sur); y a las 21.30, Deportivo Viedma vs. Racing de Chivilcoy (Sur).