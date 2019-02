Escuchá los cinco temas nominados a Mejor Canción

En los últimos años, el premio a Mejor canción original ha sido ganado por las cintas "Coco", "La La Land", "Spectre" (Sam Smith), Selma, Frozen y "Skyfall" (Adele).

Estas son las películas cuyos temas fueron nominados al Oscar 2019 a Mejor canción original.

"All the Stars" - (Black Phanter)

"I'll Fight" - (RGB)

"The place where lost things go"- (Mary Poppins Returns)

"Shallow" - "A Star is Born"

"When a Cowboy trades his spursfor wings" - (The Ballad of Buster)