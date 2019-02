Cristina Kirchner regresa a Comodo Py

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá este lunes a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para prestar declaración indagatoria, una vez más, por hechos vinculados a la causa de los cuadernos de las coimas.

La senadora nacional (Unidad Ciudadana) está citada a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, el magistrado que primero y más veces la indagó, por ocho hechos diferentes.

Las ocho indagatorias consecutivas comenzarán a las 10 de la mañana, y si bien se estima que la ex mandataria no responderá preguntas, y presentará uno o más escritos, en cada caso deberá escuchar la imputación en su contra, y firmar el acta por lo que la visita a Comodoro Py no sería precisamente corta.

La presencia de la ex presidenta en los tribunales de Retiro estará enmarcada en un fuerte operativo policial, que comenzará a las 6, según indicaron a Télam fuentes de esa institución, y que incluirá el blindaje del 4º piso, donde está el juzgado 11, que conduce Bonadio.

Uno de los hechos por los que deberá responder la senadora es el uso de los aviones presidenciales, cuando era presidenta, un expediente que se desprendió del caso de los cuadernos de las coimas, informaron fuentes judiciales.

El resto de los llamados a indagatoria también están vinculados con la causa de los cuadernos, salvo uno que está relacionado con el expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado durante el gobierno kirchnerista.

La última citación dispuesta por Bonadio es la de los aviones presidenciales: allí ex pilotos presidenciales declararon que durante el kirchnerismo fueron utilizados para transportar diarios y muebles desde Buenos Aires hacia Santa Cruz.

Las otras seis causas son las siguientes: subsidios a colectivos, corredores viales, cohecho en ferrocarriles, la propia causa de los cuadernos, obras viales y una vinculada con informes encontrados en la casa de la ex presidenta en Río Gallegos.

Cristina Fernández no tiene decidido aún si irá a los tribunales de Retiro acompañada por su grupo de confianza o solo por su abogado Carlos Beraldi.

No será la primera vez que la ex presidenta y Bonadio se vean las caras en tribunales: el magistrado la citó por primera vez a indagatoria en abril de 2016, apenas cinco meses después de que dejara la presidencia, por el caso de las supuestas irregularidades en las operaciones con dólar futuro.

A esa indagatoria, le siguieron varias más: una vez por la firma del memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán en el marco de la causa AMIA, denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman; otra por la causa conocida como Los Sauces, y dos por la causa de los cuadernos, en la que la ex mandataria fue procesada como jefa de una asociación ilícita.

"Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno (ex chofer del ministerio de Planificación) entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década", sostuvo la Cámara Federal cuando confirmó el procesamiento de Fernández de Kirchner.

Las tensiones entre Bonadio y la ex mandataria, sin embargo, comenzaron antes: en agosto de 2015, cuando todavía era presidenta, se refirió al juez como "pistolero y extorsionador", tras un allanamiento ordenado en el marco de la causa Hotesur.

La indagatoria de este lunes ocurrirá en un día especial para la ex mandataria: el 25 de febrero es el día que cumplía años su fallecido esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.