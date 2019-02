Bertoni: “Para arreglar las cosas, Holan debe dar un paso al costado”

Daniel Bertoni, uno de los máximos ídolos de Independiente, pidió que el entrenador Ariel Holan “dé un paso al costado” y habló de “ciclo terminado”.

En declaraciones formuladas a radio ‘La 990‘, fue contundente: ‘Para arreglar las cosas, Holan debe dar un paso al costado. Hay que darse cuenta cuándo el ciclo está terminado. Y éste es un ciclo terminado. El técnico tiene que ser el primero en irse”, subrayó.

Tres veces campeón de la Copa Libertadores y una de la Intercontinental, Bertoni le solicitó a Holan que “deje que comience una nueva era” en la institución.

“Si amás al club como decís, te tenés que ir. El plantel ya no responde dentro de la cancha. Le pasa a todos los técnicos, no solamente a Ariel”, sostuvo.

En este sentido, amplió su teoría diciendo: “¿Saben dónde me di cuenta de que Holan debe irse? En la última jugada, en la que fueron todos a cabecear. ¿Pero cuántos goles hizo Campaña de cabeza? Es un gran arquero, pero no sé para qué fue”.