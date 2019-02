Mercedes Ninci, sobre Natacha Jaitt: "Para mí, la muerte no la hace buena"

“Lo lamento por su hija y su familia, no por ella”, lanzó Mercedes Ninci apenas unas horas después de conocerse la noticia de la muerte de Natacha Jaitt el pasado sábado. Sus dichos causaron gran indignación en las redes sociales al punto que su cuenta de Twitter fue suspendida ante las denuncias.

Ante la posibilidad de hacer su descargo, Ninci solo se limitó a desmentir las publicaciones en supuestas cuentas de Facebook y Twitter: “No tengo Facebook, esa cuenta es trucha, se armó. Tampoco tengo Twitter, mi cuenta se cerró el año pasado pocos días después de la comida con Mirtha Legrand. Esos tweets también son truchos. Sí tengo Instagram, donde desmentí todo”.

En ese sentido, apuntó contra los colegas periodistas por no investigar sus declaraciones y sostuvo que el tuit “A Natacha Jaitt la van a descartar como a Nisman” fue trucho: “Ese tweet lo inventó Natacha Jaitt, que en paz descanse. Fue denunciado ante la Justicia de la Ciudad”.

“Yo no me reí de nadie. Lo lamenté mucho por su hijo y su hija porque es muy difícil para un chico quedarse sin su mamá”, aseguró en Todas las tardes y al consultar sobre si se había lamentado por la muerte de Natacha, fue lapidaria: “No soy de aquellos que cuando una persona vive tiene una mala imagen y cuando mueren pasan a santificarla. Para mí, sinceramente la muerte no la hace buena. Lo lamento porque el hijo me parte el alma, para la hija más grande también es muy duro. Hasta para Ulises, que estaba todo el tiempo con ella”.

"Si el día de mañana muere Juan Darthés, ¿Dolores Fonzi lo va a llorar a Darthés? ¡No! No sé… Nos va a dar lástima por sus hijos y todo. Una persona porque muera no se transforma en buena", finalizó.

Fuente: RatingCero.com y Diario Show