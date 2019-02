Nuevo pedido de captura desde Córdoba para una mujer en Salta

Denuncias cruzadas de una expareja deja en el medio a inocentes niños.Desde Córdoba, el padre y su familia no entienden por qué la Justicia salteña “obstaculiza la verdad”.

Desde hace algunos años (2012) los padres de dos menores vienen confrontando en el ámbito judicial -y personal- por la tenencia de los niños. Se trata de Ingrid Carolina Guzmán Aguirre, ciudadana cordobesa que vive en Salta desde el 2017, y su exesposo Fernando Sirur, también cordobés. Ambos, en sus respectivos momentos, hicieron público el drama familiar que atraviesan desde que el vínculo amoroso que los unía se rompió. Ella lo denunció de haber abusado de sus hijos, causa que la Justicia cordobesa se encargó de desestimar negando algún tipo de imputación, y él mantiene acusaciones en contra de su "ex" a raíz de diversos y supuestos delitos en su contra. El viernes último, desde la Cámara en lo Correccional Criminal 11 de Córdoba solicitaron el pedido de captura contra Guzmán.

Ingrid fue detenida y liberada en dos oportunidades en esta provincia. El último de estos hechos sucedió el sábado 16 del corriente mes. "Tenía pedido de captura, fue hasta mi casa en Parque Belgrano a patear la puerta de mi casa, en ese momento no había nadie pero mis vecinos, al tanto de todo y sabiendo quién es esta mujer, llamaron a la Policía. Fue cerca de las 20, media hora después estaba detenida. La llevaron a la subcomisaría de Castañares, donde cometieron el error de dejarle el celular. Ella comenzó a llamar y llegó su abogado, por entonces el doctor Butazoni. No sé qué hicieron pero la dejaron en libertad, ahora volvieron a pedir su captura. Al menos en cuatro oportunidades mintió en cuanto a sus domicilios", apuntó Miguel Gentil, la última expareja de Guzmán quien la denunció por haberlo dejado "sin nada, me engañó y estafó", dijo el salteño.

El lunes 27 de agosto de 2018, Ingrid Guzmán fue detenida en horas de la tarde en la avenida Entre Ríos y calle Balcarce de esta ciudad. Personal policial había descendido del patrullero 8.527 con la inscripción de la Policía de Córdoba, la mujer iba junto a sus dos hijos menores. Esa fue la primera detención, a raíz del pedido de captura que tenía en ese momento por haberse llevado a sus hijos de Córdoba, donde actualmente vive su padre. En 2015, según contó Sirur, Carolina se instaló en la casa de su hermana en Salta, ese mismo año la Justicia de Córdoba logró que la mujer regresara los niños a su lugar de origen -Córdoba- y ella durante el 2016 solicitó legalmente radicarse en el norte argentino. Los pequeños se habían quedado con su padre.

A fines de 2017 Guzmán denunció a su exmarido de haber abusado de sus hijos, se trasladó a Córdoba para traer a los menores a Salta pero, según Sirur, de manera ilegal. "Desde ese momento fue citada por la Justicia en varias oportunidades y nunca se presentó, agravando la situación porque mintió al dar un domicilio falso, por eso se la imputó por la sustracción de los menores con pedido de detención y captura a nivel nacional", apuntó Fernando Sirur. Con la última detención de la mujer, el padre de los menores había manifestado su felicidad dado que recuperaría a sus hijos, sin embargo al conocerse después la liberación de Carolina Guzmán exclamó: "La verdad que no entiendo a la Justicia salteña, por qué esta mujer puede gozar de tanta impunidad".