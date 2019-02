Gas: empresas piden subas de 35%, la oposición busca frenar el tarifazo

Ante la audiencia oficial, en las que las empresas confirmaron cuánto prevén aumentar las tarifas, la oposición realizó una contra audiencia para rechazar el nuevo incremento y fijar una estrategia para ponerle un freno al gobierno.

Mientras se desarrollaba la audiencia convocada por el ENARGAS, en la que las empresas distribuidoras de gas solicitaron aumentar las tarifas en un 35%, sectores de la oposición realizaron una contra audiencia en la que expresaron su rechazo al nuevo tarifazo, pidieron frenarlo y movilizar en las calles para torcer la decisión del gobierno de Mauricio Macri.

El incremento

El incremento tarifario contemplaría a los usuarios de las prestadoras Transportadora Gas del Sur, Metrogas, Litoral Gas, Gas Natural Ban, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. En la audiencia presidida por el titular del ENARGAS, Mauricio Ezequiel Roitman, las empresas y el gobierno plantearon que las tarifas de gas sean ajustadas semestralmente de acuerdo a la inflación.

En dicha audiencia, realizada en el Centro Metropolitano de Diseño, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación plantearon que “no podemos someter a los usuarios a nuevos incrementos tarifarios ni puede suponerse que los mismos están en condiciones de soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes”.

Audiencia pública

Por otra parte, a la Gran Audiencia Pública Nacional contra el tarifazo, realizada en el Teatro Astros de Capital Federal, asistieron intendentes del peronismo, legisladores, sindicatos, organizaciones sociales, de consumidores, pequeños y medianos empresarios y clubes de barrio.

El intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, criticó que “la audiencia del Gobierno es una parodia para justificar el aumento desmedido de tarifas”. Además, consideró que Cambiemos “está del lado de las empresas, mientras que nosotros estamos en el territorio escuchando a los que no pueden pagar las tarifas”.

Por su parte, el jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis, planteó que “queremos un país en el que se puedan pagar las boletas de luz y de gas con el trabajo de cada uno y no que nos corten los servicios porque las tarifas son abusivas e injustas”.

Diputados nacionales del kirchnerismo aseguraron que ya presentaron un proyecto de ley para retrotraer el valor de las tarifas a diciembre de 2018. Advirtieron también la necesidad de “movilizarse en las calles” para que Mauricio Macri no vete dicha ley si es aprobada, como lo hizo durante 2018 con una ley similar.

Los que se sumaron a la contra audiencia

También fueron parte de la contra audiencia la intendenta de la Matanza, Verónica Magario; los diputados nacionales Felipe Solá, Agustín Rossi, Hugo Yasky y Leonardo Grosso; el secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel; y Santiago Cafiero. Además, participaron cámaras empresarias, PyMEs, gremios, clubes de barrio, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Consumidores Argentinos y Consumidores Responsables. Fuente: Infocielo