Nuevo acuerdo entre Provincia y Nación para control fronterizo e importaciones en Orán

En la ciudad de Buenos Aires, el gobernador Juan Manuel Urtubey firmó hoy con la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y con el ministro de la Producción y Trabajo Dante Sica, un acta acuerdo para el fortalecimiento de la zona fronteriza de Orán y Aguas Blancas en materia comercial y de tránsito migratorio.



El gobernador Urtubey destacó “la necesidad de seguir colaborando entre todos los actores institucionales de nuestro país para resolver los problemas centrales de los argentinos”.



Se anunció un nuevo régimen simplificado de importaciones de la Dirección General de Aduanas para Aguas Blancas y Orán: se mantiene el tope de 12 mil dólares, pero se amplía el límite hasta las 24 operaciones mensuales, con un máximo de una por día y un tope diario de 500 dólares, de manera que las mismas no son acumulables.



Comprende el ingreso de textiles y calzados, nuevos, sin uso y sin reacondicionar, procedentes de país limítrofe y sin fraude marcario, conforme a la nómina que establezca el Ministerio de Producción y Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos.



Mediante Resolución nacional 4430/2019 publicada en el Boletín Oficial, se establece que el nuevo Régimen será puesto en funcionamiento a partir del 1 de abril. La nueva regulación para esta zona fronteriza brinda a los bagayeros un marco laboral legalizado para que se constituyan como microimportadores reconocidos por el Estado Nacional. Esto no sólo será en beneficio de los trabajadores de esa zona, sino que fortalecerá el combate a las mafias.



El otro punto destacado del acuerdo establece que el Ministerio de Seguridad de la Nación se compromete a través de la Gendarmería Nacional, a direccionar el flujo migratorio y de mercaderías hacia el Paso Habilitado Puerto Chalanas impidiendo el cruce por pasos no habilitados.



En este sentido señaló Urtubey la importancia de “asegurar nuestras fronteras para impedir el narcomenudeo porque significa la posibilidad de una mayor libertad para nuestros hijos y de un futuro mejor”.



Complementa la norma el compromiso de la Dirección Nacional de Migraciones para fortalecer el empadronamiento de vecinos fronterizos en la categoría de tránsito vecinal fronterizo (TVF) y a emitir los correspondientes documentos.



Participaron en la firma el titular de la AFIP Leandro Cuccioli, el director general de Aduanas, Diego Dávila, el director nacional de Migraciones, Horacio García y el ministro de Seguridad de Salta, Carlos Oliver.