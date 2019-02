Continúan las investigaciones al párroco José Aguilera, por denuncias de abuso sexual

Desde el Arzobispado de Salta que se iniciaron investigaciones y se realiza un proceso canónico al presbítero José Carlos Aguilera, acusado de abuso sexual. Algo que El Tribuno había dado a conocer el pasado 17 de febrero. El comunicado explica: “En este contexto, hasta que no se llegue a una sentencia definitiva rige estrictamente la presunción de inocencia. Este proceso se encuentra en sus estadios iniciales y por respeto a todas las partes intervinientes, no habrá más comunicados”.

Luego agrega: “Rezamos al Señor del Milagro para que nos ayude a buscar la verdad y hacer justicia, e invitamos a todos a ser responsables en el manejo de la información que es sensible para todos, especialmente para los afectados”.



La misiva lleva la firma del presbítero Lic. Loyola Pinto y Sancristóval, vicario judicial. Aguilera, párroco del barrio Santa Lucía y capellán de la Universidad Católica, ejerce el sacerdocio hace más de 30 años. Fue denunciado por supuestos abusos sexuales que habrían ocurrido hace algunos años.