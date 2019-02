Denuncian a un concejal de Orán por violar a una joven

Una joven de 22 años denunció haber sido violada por un concejal del departamente de Orán identificado como Ramón Rodríguez. La denuncia fue realizada por la madre de la víctima en la Comisaría N 20 donde relató lo contado por su hija.

La víctima dijo que había ido a bailar a un boliche de la zona con el acusado y otro amigo. Al salir del local bailable circularon por calle Arenales hasta el final y en ese momento el amigo detuvo la marcha del vehículo (no recuerda con exactitud el lugar) y luego el acusado la sujeto de los brazos y comenzó a tocarla, diciendo ella "No no lo hagas Ramón", pese a ello el sujeto fuertemento y la violó, aclarando que ella se defendía y lo lastimó (no recuerda en qué parte del cuerpo) y luego al verlo distraído pudo abrir la puerta del vehículo y salió corriendo bajo la lluvia. La madre de la víctima fue quien realizó la denuncia en la Comisaría Nº 20 y contó lo relatado por su hija.

La joven fue llevada al hospital local y el informe indicó: “Paciente que fue traída por consultorio, refiere haber sido abusada sexualmente. Al examen se observa singos de contusión y hematomas en muñeca izquierda región anterior del muzlo izquierdo. Contusión en región anterior y lateral. Resto del examen sin novedad".