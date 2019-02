Apuntan a que haya la mitad de perros callejeros en cinco años

En el centro de adopciones municipal "Matías Nicolás Mancilla" se realizan castraciones todos los días y estiman que, si se mantiene el nivel actual de intervenciones, en cinco años se podría bajar a la mitad la cantidad de perros callejeros en la ciudad.

El número de castraciones fue aumentado anualmente. Inicialmente eran 5 mil y el año pasado llegaron a 15 mil. "Para este año el intendente pidió que lleguemos a 20 mil", indicó Benjamín Ovejero, veterinario a cargo del refugio animal.

La meta planificada para el año en curso es alcanzar al 10 por ciento de la población canina total que, según calculan en la Municipalidad, es de 220 mil los animales en la ciudad. "Según los estudios, deberíamos castrar esa cantidad", explicó Ovejero.

"Si se castran 20 mil animales por año, calculo que en cinco años tendremos una disminución de perros callejeros del 50 al 60 por ciento", resaltó el funcionario.

Las últimas cifras que se conocen de perros callejeros, de 2017, indicaron que son más de 50 mil. El dato surge de relevamiento no oficial, según el subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis de la Municipalidad capitalina, David Ferri.

Según Ovejero, se observa una toma de conciencia de parte de la población en cuanto a las castraciones. "En mi veterinaria particular siempre se veía que había, aproximadamente, un 20 por ciento de perras castradas, hoy se ve cerca de un 80 por ciento", destacó.

La toma de conciencia se observa además en los voluntarios y donantes del refugio. "Son cada vez más los que ayudan limpiando, paseando y alimentando a los perros. Si bien funcionamos con los recursos necesarios, nos llegan muchas donaciones", contó el responsable del refugio.

Tenencia responsable

La tenencia responsable, según el funcionario, también avanza. "En estos tres años que estuve en la dirección general de Bienestar Animal cayó gente que se llevaba 2 o 3 perros, y cuando les hacemos el seguimiento, los animales estaban bien", aseguró. De todos modos, el veterinario aclaró que para que se observen cambios sustanciales en la tenencia responsable se "necesitará tiempo".

Estos cambios de conducta aún conviven con numerosas situaciones de abandono. "Hay un montón de gente que quieren ir a dejarnos perros o los abandonan en las inmediaciones el refugio. Dicen que ya no los quieren porque el perro rompe las cosas, o porque se cambiaron de casa. Ponen mil justificativos, hay aún una falta de responsabilidad total", advirtió el veterinario.

El responsable del refugio municipal aseguró que no deben lidiar solo con la tenencia irresponsable, sino con otros organismos estatales que derivan casos que exceden a su capacidad. "Hay perros que están deambulando por la vía pública que dicen que son peligrosos y la Policía nos los trae. La Policía tiene una división de canes que no se quiere hacer cargo, nosotros no nos encargamos de todos los perros que están en la vía pública", se quejó Ovejero.

Adopciones

Las cifras de adopciones crecen anualmente: el año pasado 283 perros consiguieron un hogar, en 2017 fueron 249 y en 2016 fueron más de 100. Actualmente son 76 los perros que esperan ser adoptados.

El centro de adopciones ya tiene dos años, se lo bautizó con ese nombre en homenaje al joven que murió en su intento de rescatar a un perro que se ahogaba en un canal de la zona sur de la ciudad.

El refugio municipal recupera animales en situación de abandono o maltrato, y trabaja en conjunto con la facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Salta, institución que luego de brindarles una atención sanitaria, deriva al animal al centro de adopción. Junto a profesionales, operarios y voluntarios se encarga de relevar el tratamiento sanitario necesario, la desparasitación, vacunación antirrábica y castración de los animales que habitan en el refugio, así como también sacarlos a pasear mientras esperan ser adoptados.

Los interesados en adoptar un perro deben dirigirse al refugio, en avenida Gato y Mancha S/N, en la zona sur. Deben llevar fotocopia de DNI y fotocopia de la boleta de algún servicio. Los adoptantes se comprometen al cuidado del animal y someterse a los seguimientos que realizan los operarios del centro de Adopción.

Sin pirotecnia

El intendente Gustavo Sáenz usó a las redes sociales como termómetro para conocer la aceptación de los salteños en cuanto a un proyecto de prohibición de la pirotecnia. "Tengo la intención de enviar un proyecto al Concejo Deliberante prohibiendo totalmente el uso de pirotecnia sonora. Entiendo que esto es necesario por los daños y molestias que ocasiona a nuestros bebés, niños con autismo, abuelos y mascotas. Me gustaría conocer qué opinan", consultó.

En el 2017 se prohibieron "los artificios pirotécnicos cuya venta, utilización, tenencia y/o fabricación en locales habilitados que reúnan las siguientes características: morteros y bombas de estruendo que excedan 2 pulgadas". Esta medida fue insuficiente para padres de niños con autismo y protectores de animales, que aseguraron no observar cambios en el uso de la pirotecnia. Ahora el intendente intentaría erradicarla del todo.