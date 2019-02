Tras recibir críticas, el titular de la AMIA se disculpó y se fue

El presidente de la AMIA, Agustín Zbar, comenzó ayer una licencia en el cargo por tiempo indefinido, tras las críticas que recibió por sus dichos sobre la causa en la que se investiga el presunto encubrimiento del atentado a la mutual a partir del memorándum de entendimiento con Irán.

El dirigente de la comunidad judía difundió una carta en la que pidió "disculpas sinceras" por sus declaraciones y calificó de "nefasto" el acuerdo que firmaron el gobierno de Cristina Kirchner y la república islámica.

"Muy lejos de mis intenciones estuvo lavar la responsabilidad de los asesinos y de todos sus cómplices. Solo perseguía enfatizar que en el futuro fuera el propio Estado (argentino) quien persiga las condenas", escribió Zbar.

El presidente de la AMIA fue ampliamente cuestionado luego de que el jueves pasado trascendiera una carta en la que le solicitaba a la DAIA que desistiera de su acción judicial contra la expresidenta por la firma del Memorándum.

"Entendí erróneamente que era mejor para preservar a la comunidad de una contienda política de orden nacional, que esa causa en etapa de juicio oral prosiguiera sin la participación de la comunidad como querellante. Por eso impulsamos ese pedido a la DAIA", explicó sobre su decisión.

Además, señaló que lamenta "inmensamente" que esa decisión "haya traído más dolor, enojo y divisiones", y resaltó que asume "absolutamente la responsabilidad del error cometido".

"A la honorable comisión directiva de AMIA, a la comunidad y a la sociedad en su conjunto quiero expresar mis disculpas sinceras, y sin ningún atenuante, por los hechos y las expresiones equívocas de la última semana", manifestó en la carta difundida ayer.

Además, en la misiva Zbar remarcó que "durante más de 20 años" ha sostenido que "los responsables del atentado son la organización terrorista Hezbollah y altos funcionarios del gobierno iraní".

"No he cambiado de posición. Es lo que sostuve siempre, y así lo he expresado de manera pública y privada", aseguró el presidente de la AMIA.

En este sentido, explicó que la mutual siempre reclamó por la inconstitucionalidad del "nefasto" memorándum de entendimiento, y subrayó que esa posición "logró el fallo de Cámara que así lo ha declarado".

"Es un logro del que estoy orgulloso como judío argentino, y que sigo exaltando. Ese pacto significaba la baja de las alertas rojas de interpol y la muerte de la causa", aclaró.

Por otra parte, Zbar destacó la figura de Alberto Nisman, principal denunciante del presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a partir de la firma de ese acuerdo entre Irán y la Argentina, y resaltó que el fiscal "entregó literalmente su vida" por el esclarecimiento de los hechos.

Zbar asumió la presidencia de la mutual judía en el 2017

"La grieta" por Irán

El embajador de Israel en la Argentina, Ilan Sztulman, consideró que las diferencias entre la AMIA y la DAIA en torno a la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía "muestran la profundidad de la grieta que puede generar Irán en la misma comunidad".

El diplomático aclaró que la Cancillería de su país no tiene una opinión sobre el pedido que hizo la entidad que preside Agustín Zbar para que se desista de la acción judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner por la firma del memorándum de entendimiento con la república islámica.

"No tenemos una posición al respecto, si una mutual israelí quiere creer o dejar de ser creyente de eso puede hacerlo, pero eso también te muestra la profundidad de la grieta que puede generar Irán en la misma comunidad judía" manifestó Sztulman.

Varios referentes de la comunidad emitieron un comunicado en el que opinaron que esta decisión es "carente de sentido" y representa "un nuevo atentado, ahora moral".

"Esto muestra el miedo que puede imponer la República de Irán, que tiene una política de miedo y de fomentar el terrorismo, pero también la cooperación que existe entre Israel y la Argentina", señaló el diplomático.

