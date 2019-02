Scaloni: "Hace rato que no hablo con Messi"

Lionel Scaloni, aseguró que hace mucho que conversa con Lionel Messi, a propósito de la lesión muscular que lo tiene en duda para el Superclásico español por Copa del Rey.

"Hace rato que no hablo con Messi", manifestó el DT de la Selección en Chile, donde presenciará el partido de la Selección Sub -20 frente a Venezuela. Scaloni visitó al equipo que dirige Fernando Batista, que jugará un partido clave ante Venezuela en Rancagua, Chile, por el certamen que otorga la clasificación al Mundial de la categoría que se jugará en Polonia y a los Juegos Panamericanos de Perú.

Messi no hizo oficial su vuelta al seleccionado argentino aún, a pesar de los rumores que señalan un regreso para los amistosos programados para el mes de marzo. Su último cotejo con la "albiceleste" fue en la eliminación de octavos de final del Mundial Rusia 2018 ante Francia, con la derrota por 4 a 3.

El crack rosarino no participó todavía del ciclo liderado por Scaloni, técnico confirmado para la Copa América Brasil 2019, con seis amistosos jugados (cuatro triunfos, dos empates y una derrota) y sin la mayoría de los jugadores denominados "históricos" que conformaron la generación liderada por el "10" de la Argentina.

Scaloni destacó hoy que el seleccionado mayor debe tener "un vínculo" con las divisiones juveniles, especialmente con la Sub-23 y Sub-20.

"Es básico establecer un vínculo entre la mayor y los juveniles, tienen que estar conectadas. Las exigencias serán diferentes, pero el trabajo debe ser igual", indicó el ex defensor de Newell's Old Boys.

"De cara a lo que viene tenemos que intentar que las piezas se acoplen en la cancha y conformar un grupo para la Copa América", concluyó Scaloni.