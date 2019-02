Salta Basket apunta a la recuperación contra Oberá

Tras perder el viernes pasado contra Hindú Club, Salta Basket tendrá esta noche la posibilidad de recuperarse enfrentando a Oberá TC de Misiones, a partir de las 22 en el estadio Delmi. Los infernales arrastran una marca de cuatro triunfos e igual número de derrotas en la Conferencia Norte de la Liga Argentina, mientras que el quinteto misionero solo sumó un triunfo en ocho presentaciones.

El de esta noche será el tercer enfrentamiento en la temporada 2018-2019 entre ambos equipos; los dos triunfos correspondieron a los infernales en la primera fase. El 29 de octubre vencieron 87 a 73 de local y el 29 de noviembre ganaron 92 a 81 de visitante.

Los infernales han disputado tres partidos de local desde su consagración como campeones el Súper 4 jugado en Concepción del Uruguay. La estadística no le favorece puesto que perdió dos de tres (Barrio Parque y Central de Ceres), pero el plantel tiene las herramientas técnicas y anímicas para volver a hacer del Delmi una fortaleza inexpugnable.

Oberá TC llega a la capital salteña presionado por sus cuatro derrotas consecutivas, necesita aire para seguir aspirando a llegar a la próxima instancia y ese será su misión contra los dirigidos por Leandro Hiriart.

Más partidos

Además del partido que se jugará en el Delmi, la Liga Argentina tiene programado otros tres partidos para esta noche. A partir de las 21 jugarán Echagüe vs. Villa San Martín (Norte), Unión (SF) vs. Hindú (Norte); por último, desde las 21.30 se medirán Gimnasia de La Plata vs. Petrolero (Sur).