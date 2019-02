Piden no tirar basura en el canal Alberdi: hallan motos viejas, cocinas, calefones y hasta silo bolsa

La basura arrojada en la vía pública es un factor determinante a la hora de hablar de inundaciones. Ese es el caso del canal Alberdi, de la ciudad de Rosario de la Frontera, que colapsó recientemente tras una tormenta. Desde la comuna local informaron que “se encontró gran cantidad de desechos y chatarra en el interior del desagüe, ubicado al sur de la ciudad, a unos 400 metros del centro de la ciudad. El canal recibe todo el caudal que llega desde la zona serrana del este y lo encausa hacia el río Rosario. Es fundamental para el escurrimiento”.

En el interior del canal se hallaron objetos insólitos, como estructuras de motocicletas, cortadoras de pasto, calefones, anafes, esqueletos de cocinas, silo bolsa, desechos orgánicos de podas, entre otros. La situación genera taponamientos y desbordes.

Pese a las campañas de descacharrado que se suceden en la localidad y de la limpieza de canales, rápidamente los desagües vuelven a colmatarse de basura.

Campaña de concientización

“El tema de la basura hay que tomarlo muy en cuenta y estamos creando, y esto lo adelantamos, una campaña de concientización de no arrojar basura donde no se debe”, explicó el intendente Gustavo Solís.

El jefe comunal agregó: “Buscamos sensibilizar a la gente, hay que sensibilizar a la población general de todos los segmentos sociales, todo tipo de gente tira la basura en cualquier lado”.

Respecto del canal Alberdi, Solís dijo que “personal de Obras Publica trabaja todos los años en su limpieza y nunca tuvimos problemas de anegamiento, porque no había basura. Hoy el canal se vio desbordado y cuando las aguas bajaron nos encontramos con la sorpresa de todo tipo de basura que fue arrojada por personas inescrupulosas”.