Capacitarán a docentes y estudiantes en diversidad de género e inclusión

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) lanzó "Sin Etiquetas", una cartilla de apoyo didáctico para la promoción de prácticas no discriminatorias hacia la diversidad sexual. La presentación se hizo ayer, en el tercer aniversario de la muerte de la militante contra la discriminación Lohana Berkins, y se anunció que abrirán dos jornadas intensivas de capacitación sobre el tema para docentes y alumnos.

Como un homenaje a la figura de la destacada activista travesti, las directoras del OVcM difundieron el material para la promoción de prácticas no discriminatorias hacia la diversidad sexual en espacios educativos. El texto se realizó de manera articulada en el observatorio y con la participación de estudiantes avanzadas de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Salta.

Durante la presentación, la directora María Pía Ceballos resaltó: "Reconocer las diferentes vidas corporales, las existencias de estas trayectorias en nuestras comunidades educativas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan la diversidad sexual, es reconocer que estas vidas están expuestas a padecer prácticas de discriminación y violencia en las instituciones con normas binarias que generan exclusión".

La especialista destacó además que el desafío es lograr la inclusión en base a los derechos humanos y luchar "por la erradicación de todo tipo de violencias".

Desde el OVcM enviaron el material al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, con el objetivo de que sea compartido y difundido entre el cuerpo de docentes.

También se comunicó que el Observatorio llevará a cabo dos instancias de capacitación el 25 y 26 de febrero, en el Complejo de Bibliotecas.

Las jornadas estarán destinadas a docentes, estudiantes de profesorado de todos los niveles, educadores populares, facilitadores, personas que realicen trabajo socioeducativo y demás interesados.

Para obtener mayor información o inscribirse hay que ingresar en la página web del organismo, en ovcmsalta.gob.ar.

Desde el equipo técnico del OVcM explicaron que la cartilla es el resultado de un proceso de diálogo e intercambio permanente.

Destacaron que lo principal es trabajar "sin la intención de señalar a la diversidad como lo otro, lo ajeno, sino buscando reconocer y revisar las nociones de "lo normal' y la prácticas estigmatizantes dentro de la escuela, para proponer estrategias pedagógicas superadoras que promuevan la igualdad de derechos".

De la presentación participaron: la presidenta del OVcM, María Laura Postiglione, la vicepresidenta, Inés Bocanera; las directoras del OVcM, Alfonsina Morales y Tania Kiriaco; el equipo técnico interdisciplinario del OVcM; estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la UNSa; docentes; periodistas, integrantes de las organizaciones Mujeres Trans Argentina, ATTTA y GTS y referentes de la Subsecretaría de Políticas de Género y del Área de la Mujer de la Municipalidad.

Militancia

Lohana Berkins nació en Pocitos y a los 13 años se mudó a Salta capital. A los 18 se radicó en Buenos Aires y falleció el 5 de febrero de 2016.

Lohana es recordada por su militancia y compromiso con la comunidad trans. Entre las diferencias acciones que llevó adelante, se destaca que fue impulsora de la Ley de Identidad de Género.

Fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y creó una cooperativa textil para contener a personas trans excluidas del mercado laboral. Además trabajó en la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras conquistas trascendentes.

El trabajo de Lohana Berkins se recuerda a nivel nacional. En su última carta pidió continuar luchando por la inclusión con estas palabras: "El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí, no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia Travesti Siempre. Un abrazo".

Destacan a figuras de la historia

Difundirán la tarea de mujeres que trabajaron por la igualdad.

Lohana Berkins​​​​​​​

La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Políticas de Género, puso en marcha el ciclo de conmemoraciones “Las mujeres también hacemos la historia”, a través del cual se destacará a mujeres que inspiran a promover la igualdad en la familia, la política, la economía, la ciencia y el arte. La primera protagonista es Lohana Berkins.

“Por mucho tiempo las mujeres han sido negadas como protagonistas en los procesos históricos, incluso fueron ocultas en roles estereotipados, por ejemplo, como seres de frágil belleza, musas inspiradoras, reinas madres del hogar o las grandes mujeres detrás de los grandes hombres. Hoy nos proponemos reflexionar y construir colectivamente un relato donde exista alteridad y se dé lugar a las representaciones simbólicas y políticas del ser mujer”, dijo Julieta Rivera, del área de Promoción de la Equidad de las Mujeres.