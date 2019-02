Salta Basket sufrió, pero se quedó con el triunfo

Salta Basket se reencontró con la victoria al vencer anoche a Oberá TC de Misiones por 85 a 81 en el estadio Delmi. No fue un partido fácil para los locales; la visita complicó en demasía pero la mayor experiencia de los salteños pudo más en el tanteador final. Scott Cutley y Emilio Stucky fueron los goleadores en el vencedor con 19 puntos.

Los infernales se presentaron frente a los misioneros con una baja importante. El pivot Lisandro Rasio no fue de la partida debido a una contractura en el soleo de la pierna derecha. Se espera la evolución del jugador para contar con su trabajo fundamental bajo el aro para los próximos partidos.

El desarrollo del juego fue más complicado de lo que se esperaba. En la cancha no se notó que Salta Basket esté entre los mejores de la Conferencia Norte y Oberá sea último con solo un triunfo en su haber.

El primer parcial fue favorable a los locales, que retornaban al Delmi tras un triunfo y una derrota de visitante. El segundo cuarto cambió el trámite con mejor funcionamiento de los misioneros, que llegaron a igualar el marcador yendo al descanso en 32 puntos por bando.

En el reinicio, Salta Basket retomó el protagonismo en el rectángulo de juego, pero no pudo sacar esa ventaja que le diera tranquilidad. El cuarto segmento fue de ida y vuelta, con más ciertos de los infernales que les llevaron a ganar el encuentro.

Lo que viene en el camino de los infernales

Los infernales tendrán como próximo paso en la Liga Argentina una gira de tres partidos por Córdoba. El desafío más cercano será el compromiso contra Barrio Parque el próximo domingo. a partir de las 21.30.

Cordobeses y salteños se enfrentarán por tercera vez en la temporada. El primer antecedente se dio en la final del Súper 4 con triunfo de los salteños; semanas después fueron los cordobeses los vencedores jugando en el Delmi.

Tras el cotejo contra Barrio Parque, los infernales se instalarán en San Francisco para enfrentar a San Isidro el 12 del corriente, también desde las 21.30. El cierre de la gira será dos días después frente a Lactear TF en Morteros en idéntico horario.

Los dirigidos por Leandro Hiriart retomarán la localía en el Delmi el 17 del corriente enfrentando a Hindú Club de Resistencia, a partir de las 22. Luego llegará otra gira de tres partidos.

La síntesis

S. BASKET 85 OBERÁ 81

V. Cajal 9 J. Fabio 11

G. Eseverri 15 T. Gómez 3

F. Mariani 12 C. Schoppler 15

E. Stucky 19 M. Martin 10

S. Cutley 19 (fi) T. Rossi 6 (fi)

F. Dellavalle 6 J. Ramírez 3

N. Álvarez 0 L. Gornati 7

A. Solís 0 S. Konaszuk 0

M. Girón 0 C. Hooper 17

L. Fernández 5 T. Jewell 9



DT: L. Hiriart DT: A. Kuperman

Parciales: 21-14 (21-14), 18-25 (39-39), 29-20, (68-59) y 17-22 (85-81).

Estadio: Delmi

Árbitros: Rodrigo Castillo, Gonzalo Delsart y Carlos Montoya

.