A casi 200 años de su fallecimiento

El 17 de junio de 2021 se conmemorarán los 200 años de la muerte de Martín Miguel de Güemes y, si bien la figura del Héroe Gaucho tuvo su primer reconocimiento nacional en 2016, no todos los argentinos conocen su rol en la lucha por la independencia. El historiador Miguel Cáseres advierte que, pese a que no falta tanto para el bicentenario del fallecimiento, no se ven acciones que promuevan su figura en el país, “menos en Latinoamérica”.

Las fuerzas de Salta durante la guerra de la Independencia fueron clave, destacó el historiador que recordó que luego de la Batalla del 20 de Febrero de 1813, Belgrano jura como gobernador de Salta. “Tan importante era frenar el paso de los realistas desde el norte, que fue Güemes quien terminó de darle la seguridad que necesitaba San Martín para liberar a Latinoamérica”, expresó.

Consultado sobre las razones por las que no se difunde más la figura de Güemes, Cáseres consideró que hay una parte importante de los salteños que odió al general. “No le perdonan dos cosas: el que diera la espalda a su estirpe y que haya muerto pobre”, dijo.

La visita a la casa de Güemes, en lo que se llamaba finca El Carmen, contó con la guía de Domingo López. Este hombre es el cuidador de la vivienda y parte de los bienes de la escuela, como también de los animales. En este encuentro, López lamentó el olvido de la casona y cómo los muebles o la antigua cocina de hierro fundido desaparecieron en manos de restauradores.