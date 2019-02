Video: Un ciudadano boliviano explicó por qué debe haber acuerdo entre Argentina y Bolivia

Un boliviano residente en Argentina grabó un video y lo publicó en su cuenta de Facebook, donde le pide al presidente de Bolivia, Evo Morales, que brinde “salud gratuita a los argentinos”, en el marco del debate público instalado por el gobernador de la provincia, GERARDO MORALES, sobre la necesaria reciprocidad en materia de salud que debería existir entre ambos países.

Richard Aguilar Gutiérrez, argumentó en el video “por qué nosotros en Bolivia tenemos que darle salud gratuita a los argentinos”. Señaló que la gratuidad es importante “porque nosotros, acá, en la Argentina, somos 1.500.000 inmigrantes bolivianos legalizados, así que imagínense los que no están legalizados, el doble”.

“Todos, sin excepción, niños, adolescentes, madres, padres, abuelos, recibimos atención gratuita en los hospitales, en pediatría, cuando hay necesidad de hacer cesáreas a nuestras madres en las maternidades; todo es gratuito; operaciones quirúrgicas, amputaciones, todo gratuito hacia nosotros los inmigrantes bolivianos; ecografías, laboratorio, resonancias magnéticas, tomografías, todo gratuito”, enfatizó Aguilar Gutiérrez.

“Y cuando hay necesidad de hacer traslado a un paciente en ambulancia a otro hospital de alta complejidad, todo gratuito, y sobre todo medicamentos gratuitos, sueros, todo gratuito”.

Sin embargo, que en Bolivia, se atienden “dos casos a lo mucho por año. ¿A un argentino no le vamos a poder dar atención gratuita?. No es justo, nos es recíproco. Señor presidente Evo Morales: usted siempre ha tenido el 99% de apoyo de nosotros los inmigrantes, acá, en la Argentina, a excepción mía. Póngase en nuestros zapatos, póngase en nuestro lugar, piense en nosotros, no nos abandone”.

“Lo único que le pido que sea recíproco. El argentino será discriminador, pero tienen un don, un lindo don, que es muy, muy solidario, lo que los paisanos no tenemos, nada de solidaridad, y encima somos discriminadores también. Señor presidente: pónganse en nuestros zapatos, recapacite y denles por favor salud gratuita a nuestros compatriotas argentinos”, finalizó.