La acusación penal contra Lamas sigue su curso

El juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación de Salta, Antonio Silisque, rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del exsacerdote Emilio Lamas, imputado de abuso sexual con acceso carnal agravado. Confirmó que la acción penal en su contra no se extinguió por prescripción.

De esta manera, el Tribunal de Impugnación confirmó lo resuelto por la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas. Es justamente contra esa resolución que Lamas pidió la inconstitucionalidad, pero el planteo también fue rechazado por Silisque. En ese sentido, el juez de alzada dijo que los fundamentos en los que se basó para interponer este nuevo recurso son como una reedición de los planteos y cuestionamientos ya presentados por esa parte en el recurso de apelación, y que ya fueron analizados y revisados de manera exhaustiva, conforme surge de los fundamentos que fueron expuestos.

Para Silisque, los motivos expuestos no pueden ser habilitados para una revisión en la Corte de Justicia local, ya que abordan cuestiones que fueron resueltas explícitamente por el Tribunal de Impugnación. Así, no se advierte que el fallo atacado pueda violentar los derechos y garantías constitucionales aludidos por la defensa, y ante ello, los argumentos no pueden ser considerados como agravios que habiliten el recurso de inconstitucionalidad y no permitan su concesión.

Lamas está detenido con arresto domiciliario por hechos ocurridos entre 1991 y 1994, cuando estaba a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Rosario de Lerma. Las denuncias fueron formuladas por el exmonaguillo Juan Carlos García y la catequista Carla Morales Ríos, menores al momento de los hechos.