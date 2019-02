Denuncian a Stornelli por pedir coimas a un empresario; el fiscal dice que es una "operación"

El fiscal federal Carlos Stornelli, que interviene en la causa de los cuadernos, fue denunciado por supuesta extorsión a un empresario agropecuario, quien dijo que le pidió dinero a cambio de no meterlo preso en el marco de la investigación por coimas en la obra pública. La denuncia quedó en manos del juez Alejo Ramos Padilla, pero Stornelli negó los cargos y dijo que se trata de una "operación política berreta" en su contra.

Según la acusación que publicó este viernes el blog El Cohete a la Luna, el fiscal habría supuestamente pedido coimas al empresario agropecuario Pedro Etchebest a través del abogado Marcelo D´Alessio.

El fiscal está siendo investigado porque un allegado suyo le pidió US$300.000 a un empresario para que no quede preso en la Causa de las Fotocopias. Este es el momento en que el empresario le paga en efectivo.

"D´Alessio es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho o de lo que pueda decir. No sé a qué responde todo esto. El denunciante es una persona que no conozco y que ni siquiera está nombrada en la causa de los cuadernos", afirmó Stornelli.

En declaraciones a radio Mitre, el fiscal consideró: "Calculo que todo esto debe tener el objetivo de dañar, de ensuciar, de embarrar la cancha, de desprestigiarme y de sacarme de la causa de los cuadernos".

Este jueves, la diputada nacional Elisa Carrió aseguró que la causa que se abrió por esta denuncia es parte de una "operación" contra Stornelli montada por La Cámpora.

"El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli. Vamos a poner en conocimiento mañana al juez de la causa", señaló la líder de la Coalición Cívica en su cuenta de la red social Twitter.

De acuerdo con la denuncia, D Alessio habría pedido unos 300.000 dólares al empresario para salvarlo de una supuesta acusación en la causa de los cuadernos, ya que el arrepentido ex presidente de la Oncca, Juan Manuel Campillo lo habría señalado como recaudador entre los propietarios de campos.

Tras conocerse la denuncia contra Stornelli, el abogado del exministro de Planificación Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, anticipó que pedirá "el apartamiento del fiscal y la nulidad de toda la causa".

"La causa de los cuadernos es un tren fantasma, realmente es espantosa", señaló el letrado en declaraciones a AM530, y agregó: "No hay posibilidad que Bonadío no supiera del accionar de Stornelli".