Desmienten un supuesto caso fatal de dengue en Salvador Mazza

Falleció un joven que presentaba esos síntomas pero no fue internado ni derivado. Las pericias de Epidemiología descartaron dengue, pero no dieron el diagnóstico.

La muerte de un joven residente en la localidad de El Chorro, cercano a Salvador Mazza, con síntomas aparentes de dengue conmovió a esta localidad fronteriza.

El joven gozaba de muy buena salud y nunca había estado bajo algún tratamiento médico. Esto, unido al primer diagnóstico en el hospital local, hizo sospechar -a la familia y a las autoridades del sur boliviano- que pudo tratarse de alguna severa complicación de dengue o chikungunya.

Por la noche, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, descartó que se tratara de un caso de dengue.

El caso

Los familiares de Juan Carlos Álvarez, de 18 años, residentes en paraje El Chorro -límite oeste con la quebrada internacional que separa Argentina de Bolivia- no salen de su dolor pero tampoco de su indignación luego de más de una semana de peregrinar con el muchachito enfermo, que falleció el jueves en horas de la noche.

El certificado de defunción que le extendió el hospital de Salvador Mazza indica que murió por un paro cardiorrespiratorio pero no detalla el calvario de la familia Álvarez.

Ellos están convencidos de que el chico murió a consecuencia de dengue. Fue tan fuerte el impacto, que la difusión en la localidad de frontera de esta sospecha hizo que las autoridades de Salud de Yacuiba ordenaran desde ayer el bloqueo sanitario, según lo confirmó Alba Riffarachs, secretaria de Salud Familiar Comunitaria Intercultural de Yacuiba a los medios de comunicación de las localidades de frontera.

El hospital de Salvador Mazza no atendió a la prensa.

El testimonio

Norma Álvarez es la hermana mayor del chico y ella lo acompañó al hospital en cuatro ocasiones. Durante el velatorio, la joven detalló con impotencia todo lo que pasó con Juan Carlos hasta que se produjo el lamentable desenlace.

"A las 11 de la noche, cuando lo llevamos por última vez al hospital, una enfermera se acercó y me dijo que mi hermano estaba muerto. Ningún médico se apareció a darnos alguna explicación a pesar de que íbamos con Juan Carlos a implorarles que lo atendieran desde el 1 de febrero", expresó con onda consternación.

Paracetamol y reposo

Norma recordó: "Mi hermanito comenzó a sentirse mal el 31 de enero; tenía fiebre, dolor de cabeza y estaba muy decaído. Yo estaba un poco engripada y pensé que él tenía lo mismo, no obstante lo cual el día 1 lo llevé a la guardia del hospital. Lo atendió la doctora (Soledad) Pérez, quien ordenó que le aplicaran una dipirona para la fiebre y nos dio unas pastillas para la gripe. Nos fuimos a mi casa pero cuando pasó el efecto del inyectable mi hermano volvió a tener fiebre muy alta. Por eso lo volví a llevar al hospital y en la guardia lo vió otro doctor después de esperar varias horas".

"Ese segundo profesional médico le indicó "paracetamol, que tome agua y reposo'. Yo le pregunté si no sería necesario internarlo y pedirle algunos análisis porque la fiebre le subía a 40; me dijo que era buena idea; cuando fui a pedir turno para los análisis le dieron recién para el día viernes 8 porque el doctor no había considerado que podía tratarse de una urgencia. Tampoco ordenó el traslado hacia Tartagal, así que nuevamente lo mandó a la casa a hacer más reposo", agregó.

Norma relata que el chico seguía mal. "La fiebre no bajaba de 40, así que nuevamente lo llevé al hospital; ya estaba todo brotado como si tuviera sarpullido así que cuando lo vieron en la guardia me dijeron que parecía que tenía dengue o chikungunya; en esa tercera oportunidad lo atendió el doctor Walpa en la guardia (el gerente actual del hospital de Salvador Mazza) y me dijo que lamentablemente no había nada que hacer; que solo quedaba hacer reposo, tomar mucho líquido y que se le controle la fiebre. Le expliqué que era la tercera vez que lo llevábamos y que mi hermano cada vez estaba peor, desmejorado porque todo el día sufría por la fiebre, no se alimentaba y comenzó a tener vómitos. Ese doctor vio el resultado de uno de los análisis que le hicieron ante mi insistencia y dijo que tenía muy bajas las plaquetas, pero nunca me explicó qué significaba eso en su estado de salud. Lo único cierto es que al día siguientes se desmayó en su cama a las 11 de la noche, lo llevamos al hospital y mi hermanito entró sin vida", refirió la joven en medio del llanto.

"Nunca sugirieron internarlo ni llevarlo a Tartagal, solo nos daban paracetamol", repitió la joven.

Descartan dengue

Las autoridades provinciales no tienen aún el diagnóstico definitivo. El ministro de Salud, Mascarello, informó anoche que el caso fue investigado por el bioquímico de Epidemiología Francisco García, quien efectuó cinco procedimientos de prueba que le permirtieron descartar que se haya tratado de dengue o chikungunya. "En Salta hemos registrado 59 casos confirmados de dengue, ninguno de ellos fatal. De todos modos, intensificamos el descacharrado debido a los brotes en Bolivia y en Formosa", informó el Ministerio hace dos días.