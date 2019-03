Inauguran un nuevo mural en la Dirección de la Mujer

La artista Eugenia López cumplió su compromiso de realizar un nuevo mural en homenaje a la mujer y lo emplazó esta vez en la pared del complejo polideportivo de la ciudad de General Güemes, donde ya puede ser apreciado por los vecinos.

Un mural realizado por la muralista Eugenia López, quien el año pasado estuvo desplegando su arte junto al grupo Warnes en la ciudad de General Güemes, tuvo que ser quitado por Obras Públicas del municipio, generando muchas críticas desde distintos sectores relacionados con las artes.

El mural había sido pintado por la artista en el marco del mes de la mujer, en una de las paredes exteriores de la Dirección de la Mujer, cuya entrada está ubicada por calle peatonal 20 de Febrero, cerca del portón de acceso al galpón de Obras Públicas.

El mural, pintado el año anterior, representaba la lucha que la mujer lleva adelante en contra de un mundo que la mantiene en constante riesgo. Sobre esta situación, la propia artista quien está de regreso en la ciudad para participar de una nueva jornada por el 8M, fue quien aclaró la situación.

“El municipio me mantuvo al tanto de lo que lamentablemente iba a pasar con el mural, me explicaron que la pared donde había sido pintado estaba en mal estado, que era necesario repararla y ello significaba la quita de la pintura, les dije que estaba bien y me comprometí a realizar una nueva obra en otro lugar. No fue un acto de agresión, sino una situación que se planteó por factores relacionados con la construcción”. Eugenia, cumpliendo con su compromiso, durante la jornada del viernes realizó un nuevo mural, esta vez en una pared perteneciente al complejo polideportivo municipal, cerca de la nueva oficina de La Dirección de la Mujer, dirección que tuvo que trasladarse, debido a que las refacciones no solo se planificaron para la pared exterior, sino también para la parte interior de dicha oficina.

Este nuevo mural fue de tipo colectivo, debido que luego de plasmado el diseño que representa la sonoridad, la unión entre las mujeres, muchas manos participaron de su pintada, hubo representes policiales, municipales, niños especiales, educativas entre otras.

“Fue una gran experiencia, la pintura expresa mucho más de lo que podemos apreciar, tiene escrita una copla de Paola Sosa que completa el mensaje”, manifestó Milagros Cancino como directora de la Mujer. Este mural no será la única obra que Eugenia López realizará este año, debido a que desde la Municipalidad se ha programado todo un mes por el Día Internacional de la Mujer, del cual van a participar todas las Áreas en forma coordinada.

“Un segundo mural será pintado en esta misma pared y un tercero en Torzalito. Quiero recalcar lo que ya aclaró Eugenia sobre el mural borrado, que estaba pintado sobre una pared cuyo revoque se estaba cayendo, al estar cerca de un portón sufría golpes en forma cons tante”, explicó Cancino.