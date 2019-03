Gabriel Arias: “Central Norte es el rival a vencer”

Se viene otro partido “picante” entre San Antonio y Central Norte por el Torneo Regional Federal Amateur.

La villa fue el único equipo que privó al cuervo del triunfo en el campo de juego y ahora va por más para quedar cerca de la clasificación a los play off.

Gabriel Arias, presidente de la villa, remarcó la importancia de este encuentro para la historia de la institución azulgrana.

“Martín (Martos) encontró el equipo, le dio otra impronta al funcionamiento, mantuvo un delantero, trabajó muy bien el mediocampo. Los chicos están bien, pensando en lo que viene este fin de semana. Central Norte es el rival a vencer, estamos con la mente en fría”, sostuvo el titular de la villa, quien además agregó: “El partido pasado ante Central le jugamos de par a par, creo que este fin de semana ambos vamos a demostrar a lo que aspiramos. Sin dudas, hasta ahora, será el partido más importante de la historia para San Antonio”.

Con respecto a la continuidad de Martín Martos al frente del equipo ante los rumores de un posible reemplazante, Arias aclaró: “Nos pasó algo similar el torneo pasado (Federal C), fuimos de menor a mayor, se hizo un poco cuesta arriba pero en ningún momento mi persona intentó hacer un cambio en la dirección técnica”.

San Antonio aún no confirmó el día, horario ni escenario donde recibirá a Central Norte por la octava fecha de la zona 3.

“Esperemos que ayude el tiempo, podría ser el viernes en el Martearena o incluso el domingo en el estadio de Gimnasia y Tiro. Igual no me caben dudas que los hinchas van a apoyar de la misma manera y aún más que el primer partido. La gente de Central y de San Antonio muestran mucha pasión”