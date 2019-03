Hasta el 15 de abril se puede adherir al SOS

Saeta informa que el saldo de emergencia está vigente desde el 1 marzo y es extensivo a todas las tarjetas azules hasta el 15 de abril, vencido ese plazo solo dispondrán del beneficio del saldo de emergencia las tarjetas que hayan sido registradas en el sistema.

Con la puesta en marcha de este sistema, las tarjetas azules cuentan con un margen de 40 pesos para utilizar cuando se hayan quedado sin carga.

Los pasajes que fueron abonados a través del saldo SOS serán descontados cuando el usuario cargue el plástico.

Hasta ahora había regido otro sistema de emergencia que era demasiado burocrático y que tuvo poca adhesión.

Cómo registrarse

Para evitar inconvenientes, Saeta pide a los usuarios que realicen el trámite del registro y, de esta forma, puedan contar de manera permanente del servicio de saldo de emergencia. Para registrar la tarjeta se debe presentar el DNI.

El trámite se realiza en los siguiente Centros de Atención Usuario:

- Pellegrini 824 de lunes a viernes de 9 a 17.

- Pellegrini 897 de lunes a viernes de 9 a 17.

- Paseo Salta (ex híper Libertad) lunes a viernes de 9 a 17 hs; sábados y domingo de 10 a 18.

La tarjeta

A fines de 2018 se conoció que cada pasajero que viaje en colectivo debe tener cómo acreditar que pagó si sube un inspector al colectivo. La AMT emitió una resolución por la cual estableció que los encargados del control estaban habilitados para hacer bajar de la unidad a los que no pudieran demostrar que abonaron.

Esta decisión se tomó, según se comunicó, para hacer más eficiente el control. Es que muchos usuarios del sistema acostumbran a subir al ómnibus sin tarjeta y pedirle a otro pasajero que le pague el pasaje para después devolverle el dinero.

Esto ocurre porque no encuentran donde comprar o recargar la tarjeta de Saeta. Pero el problema se presenta cuando la persona que pagó se baja y el otro pasajero sigue el viaje y se queda sin forma de mostrar que ya pagaron por su boleto.

La noticia de que comenzarían a bajar del colectivo a los pasajeros que no pudieran acreditar su pago generó rechazo y cuestionamientos.

Organizaciones de defensa del consumidor plantearon que recurrirían a la Justicia porque el problema es que el sistema no emite un comprobante de papel y que Saeta lo debe resolver sin perjudicar a los pasajeros.