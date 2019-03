Farah Escribas: “La estatua a Pepito está lista hace más de un año, solo falta la decisión municipal”

Farah Escribas, mediadora de profesión y amiga personal del artista, habló con El Tribuno sobre el proyecto, de Marcelo Farfán, que presentaron para hacer una estatua de tamaño natural de Rodolfo Aredes y el muñeco Pepito, en una forma de hacerle un homenaje en vida para el artista salteño.

“Se pidió que la estatua se colocara en Zuviría 54, frente a la Glorieta de la Plaza 9 de Julio, entre el teatro Provincial (ex-Victoria) y el exteatro Güemes, donde Aredes se presentó desde los inicios de su carrera artística”, señaló Farah.

Escribas consideró que “la calle Zuviría es un paseo, la vidriera del arte popular en la provincia, una calle de la cultura, por donde pasan turistas y peregrinos y con esta escultura queremos resaltar este atractivo turístico a través de una figura única en su género; y que la obra representa a los artistas populares, como Aredes, que van adquiriendo su profesión a medida que crecen”.

Agregó: “La obra está lista desde hace más de un año en el taller del escultor, Ricardo Serrudo, aguardando a que las autoridades de la Municipalidad de Salta decidan el lugar y el momento para emplazarla. Entonces ésta será donada al Estado municipal”.

En abril de 2017, cuando Pepito cumplió 61 años de trayectoria junto a Aredes, amigos y seguidores de la dupla humorística se unieron para recolectar 350 kilos de metal para destinarlos a una escultura que los inmortalizara. Tras un par de meses de trabajo lograron juntar lo esperado y el escultor Ricardo Serrudo, junto al broncero Hugo Quispe, armaron la obra, que mide casi dos metros de alto por casi uno de ancho.

“Nosotros no pedimos plata, tenemos toda la documentación, solo pedimos el permiso, la autorización”.

La obra “El diálogo eterno” se hizo con llaves, cerraduras viejas y canillas donadas por miles de niños durante las funciones que Aredes y Pepito dieron gratuitamente en escuelas de la ciudad. Miembros de distintas organizaciones sociales iniciaron tres expedientes para que las autoridades decidieran dónde colocar la escultura. El objetivo de esta campaña era emplazar la obra el Día del Niño del año pasado, pero no pudieron hacerlo porque no obtuvieron respuestas del Concejo Deliberante ni de la Municipalidad de Salta ni del Gobierno provincial.

“Esto no es político ni económico. La intención mía es que se haga público”, manifestó.

Resaltó que con esta escultura “se quiere resaltar este atractivo turístico a través de una figura única en su género” y que la obra representa a los artistas populares, como Aredes, que van adquiriendo su profesión a medida que crecen”.

“Es una ilusión, una fantasía, algo quimérico, que busca llegar a las familias y a los niños”, expresó sobre el dúo del humor más famoso de Salta.

“Es una dinámica polifacética. Pepito es la historia de nuestra tierra. Ellos tienen cientos de historias y solo el pueblo es testigo de eso. Él ha estado en los parajes más insólitos, en basurales. El muñeco se convierte en un héroe para los niños en ese momento”.

Quién decide

En el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia se abrió el expediente 49.893 el año pasado. Según informaron a este diario, el pedido se pasó a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad “porque es ese el organismo que debe definir el lugar”.

En una entrevista con El Tribuno, más precisamente el 8 de marzo del año pasado, el coordinador de Amigos del Arte y de la Cultura de Salta Juan José Botelli, Ramón Carlos Cocha, presentó una nota en el Concejo Deliberante -expediente 556- en la que solicitó un espacio en la primera cuadra de la vereda peatonal de calle Zuviría para colocar la escultura. Desde el 22 de mayo del mismo año, el expediente está en la comisión de Obras Públicas.

El actual presidente de esta comisión, Alberto Castillo, aseguró que éste “todavía no se trató”.

Otra presentación

El 6 de octubre último, la comisión directiva de la Senda Gloriosa de la Patria presentó una nota en la Municipalidad -expediente 66.601- en la que solicitó un espacio en la misma calle para erigir la estatua.

La subsecretaria de Cultura del municipio, Agustina Gallo, respondió a El Tribuno que la nota que recibió no tenía un boceto ni una propuesta del proyecto. Entonces hizo un dictamen y el expediente siguió circulando por el municipio.

La funcionaria anunció que están trabajando en una ordenanza para regular este asunto porque “no hay una normativa vigente al respecto” y contó que el 90% de los homenajes surgen del Concejo Deliberante o de vecinos.

El documento ahora está en la Secretaría de Gobierno y desde allí se notificará a quien inició el expediente.

El lugar elegido para esta escultura -Zuviría 54- fue ratificado por una encuesta que hicieron los promotores del proyecto entre más de 1.300 personas de Salta capital, Vaqueros, San Lorenzo, Metán, Apolinario Saravia y Tolar Grande, entre otros.

El relevamiento se hizo desde que comenzó la campaña de recolección de bronce, en abril del año pasado, hasta diciembre último.

El humor de siempre

El objetivo es que la imagen perdure en el tiempo.

“Ahora en vez de ser de madera voy a ser de bronce, no van a poder destruirme fácilmente”, confesó orgulloso el muñeco.

Es imposible separarlo del Muñeco Pepito, un personaje que caló muy hondo en los corazones de quienes lo conocieron desde que nació el 17 de Abril de 1956.

Su padre, el ventrílocuo Rodolfo Aredes logró darle, a pesar de su apariencia frágil, magnanimidad y fuerza de carácter hasta convertirlo en casi humano. Pepito con el pasar de los años, se ha convertido en un héroe casi siempre listo para acudir en ayuda de los débiles y ponerle palabras al silencio del pueblo.

Su personalidad, si los muñecos pueden tenerla, se ha impuesto al punto de merecer el cariño y respecto de grandes y chicos.