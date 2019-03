Dos fiscales para Gala Cancinos

Los padres de la menor se reunieron con el fiscal Ramos Ossorio, quien fue sumado a la investigación por su desaparición, ocurrida el 16 de mayo de 2017. Fueron acompañados por el abogado que los representa.

Por resolución del procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, se sumará un fiscal a la investigación que se lleva adelante por la desaparición de la menor Constanza Gala Cancinos, ocurrida en mayo de 2017.

Las actuaciones son llevadas adelante por la Fiscalía Penal 2, a cargo en forma interina de Santiago López Soto y a partir de la resolución 802 se sumó el trabajo del fiscal penal 4 de la UGAP, Ramiro Ramos Ossorio.

Se fundamenta tal disposición en la complejidad en el análisis de los elementos colectados y las medidas de investigación que se encuentran en curso.

En este marco, los padres de la menor, acompañados de su abogado, mantuvieron una reunión con Ramos Ossorio, quien los notificó de la resolución e intercambiaron información de la investigación en curso.

El caso

A casi dos años de la desaparición de la estudiante salteña el caso se ha tornado un enigma no solo para la familia, sino para la investigación.

Hasta el momento los resultados fueron completamente negativos a pesar de las recompensas ofrecidas para quien aporte datos como de la investigación en sí.

Gala fue vista por última vez el 16 de mayo cuando salió de su casa para ir a una clase de educación física, pero nunca llegó a destino. Su padre, Javier Cancinos, señaló que los investigadores están tras algunas pistas, pero por el secreto de la causa no tienen "una novedad cierta".

Pese al tiempo transcurrido, su familia reiteró que no piensa bajar los brazos. "Seguimos en la lucha para que la gente sepa que Gala aún no está con nosotros, la comunidad debe saber que es una joven de esta tierra, que ha desaparecido y no encontramos la forma que vuelva a casa".

El caso de Gala es un desafío para los investigadores locales que hasta el momento no pudieron dar con el hilo conductor de la verdad. Todo lo que se conoce pertenece al mundo de las conjeturas y las corazonadas.