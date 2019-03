María Belén: "No soy el monstruo que creen"

Uno de los críticos del libro "No soy un monstruo", la novela de la periodista española Carme Chaparro, señala que todos necesitamos creer que ese concepto ligado a la mitología y la ficción es diferente a nosotros. Por eso, la idea de que nos podamos convertir en dicho personaje "es demasiado terrible".

Quizás en eso pensó María Belén Méndez García Zavaleta, la joven que está acusada de provocar una tragedia vial en esta ciudad. Al promediar la audiencia de ayer, en el inicio del juicio que la tiene como imputada del delito de "homicidio culposo en siniestro vial agravado", la mujer se avino de declarar pero solo lo hizo para desmitificar las acusaciones de los familiares de la víctima.

"No soy el monstruo que todos creen o suponen", aclaró Méndez García Zavaleta. Acto seguido, pidió perdón a la familia de Diego Alejandro Castro, el obrero de 35 años al que atropelló con su vehículo en la vereda de una marmolería ubicada en la avenida Paraguay, el 3 junio de 2017.

Con la presencia de familiares, amigos y compañeros de trabajo de Castro, el debate se inició en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial. Todo comenzó con la lectura de la requisitoria fiscal y continuó con la recepción de las pruebas testimoniales. Daniela Castro, hermana de la víctima, contó que el día del hecho su hermano salió a trabajar como todos los sábados a las 7.30. Tenía 35 años y era empleado de un local de venta de mármoles y granitos ubicado sobre avenida Paraguay. La mujer se emocionó al recordar cómo se enteró de lo que había sucedido.

Según la investigación, la tragedia se produjo cuando Méndez conducía un automóvil Ford Focus por la avenida Paraguay. Al ingresar a la calle colectora que conduce a la avenida Palacios perdió el control del vehículo e impactó contra la víctima. Castro transportaba un cartel por la vereda del negocio donde trabajaba cuando el auto lo atropelló. Por las gravísimas lesiones le amputaron las dos piernas, y pese al esfuerzo de los médicos no le pudieron salvar la vida.

Luego declaró Alejandro Antonio Di Carlo, quien viajaba como acompañante en el auto de la acusada. Contó que estuvo con la mujer en un boliche bailable de la zona sur hasta cerca de las 5 y que consumieron bebidas alcohólicas. Indicó que luego se fueron hasta el estacionamiento del barrio Casino, donde residía la imputada, y que allí estuvieron charlando en el auto hasta las 7. A esa hora decidieron ir a comer un pancho a un local de avenida Jujuy, pero como había congestión de autos decidieron regresar por avenida Paraguay. Según Di Carlo, la chica de triple apellido "no parecía alcoholizada", que iban charlando cuando ocurrió la tragedia. A su juicio, la mujer "ingresó tarde a la colectora" y en ese momento "se le aceleró el auto de golpe". Dijo que, después de impactar contra la víctima, los dos bajaron "nockeados" y no sabían lo que había pasado. Aseguró que la imputada no conducía rápido porque a esa hora "había mucho tránsito".

También declaró Ariel Rodrigo Yapura, el compañero de trabajo que estaba junto a Castro cuando fue embestido por el vehículo de María Belén. Relató que todo fue muy rápido, que apenas ocurrió el impacto él abrió la puerta del auto y sacó a la imputada para intentar hacer retroceder el auto, con el fin de liberar a la víctima. Dijo que no pudo hacerlo y que recién lo logró cuando pasó un patrullero de la policía. Comentó que al observar a su compañero advirtió que estaba desvanecido. Respecto a la conductora y su acompañante sostuvo que tuvo la impresión de que estaban alcoholizados. "Ninguno intentó ayudar, no reaccionaban", apuntó. Yapura precisó que vio botellas de fernet dentro del vehículo.

El tribunal escuchó, además, el testimonio de una joven que se encontraba esperando el colectivo y que se acercó a mirar cuando sintió el impacto. Dijo que logró advertir que la conductora tenía olor a alcohol y que apenas podía articular palabras cuando hablaba por teléfono. La recepción de testimoniales continuó con peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscal (CIF). El que realizó la pericia accidentológica sostuvo que la huella de derrape oblicua registrada en el lugar fue el resultado del exceso de velocidad. Indicó que la velocidad desde la huella de derrape hasta el cordón de la vereda de la platabanda donde subió el vehículo era de 84 kilómetros por hora. Y remarcó que cuando el auto chocó a la víctima, por el impacto con los cordones cuneta, se redujo a 52 kilómetros por hora.

Durante la exposición se proyectaron además dos videos de cámaras de seguridad ubicadas en el lugar del hecho.

La audiencia continúa hoy con la declaración de nuevos testigos.