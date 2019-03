Preocupa el aumento de casos de conductores alcoholizados

Desde distintos sectores de la Policía de la Provincia con asiento en la ciudad de General Güemes, mostraron su preocupación por el incremento de conductores de vehículos que son descubiertos en estado de ebriedad.

Sin recurrir a estadísticas, en base a la cantidad de accidentes viales que tienen lugar dentro del ejido urbano de la ciudad, se puede decir que el 40% de estos accidentes involucran a conductores con un grado de alcohol en sangre que les impide una correcta coordinación de movimientos al conducir.

Los accidentes viales son cosa de todos los días y en un 80% involucran a motos, pero las mayores imprudencias tienen lugar entre la noche y la madrugada de los fines de semana, o días feriados. En estos accidentes, la presencia de alcohol en sangre es el común denominador.

A pesar de las múltiples campañas tendientes a generar conciencia, es evidente que no se logró el efecto deseado. No conducir cuando se bebe no es algo que se desconozca, pero sí es una recomendación que lamentablemente es dejada de lado por la mayoría.

En un fin de semana se pueden registrar entre tres a cuatro accidentes nocturnos en Güemes y de ellos al menos dos cuentan con un conductor en estado de ebriedad.

En 80 por ciento de los accidentes las protagonistas son las motos, lo que significa que falta una toma de conciencia seria.



Vehículos incrustados en un árbol o poste de luz, subidos a la vereda rompiendo paredes o toldos, autos dados vueltas, metidos en zanjas, motos tiradas en el pavimento, son cuadros con los que los vecinos suelen ser sorprendidos al amanecer cada fin de semana.

El conductor designado no debe consumir bebidas alcohólicas. Son conceptos que deben ser afianzados entre la población, especialmente aquella que cuenta con un vehículo y gusta de disfrutar los fines de semana con amigos.

Los controles viales se han incrementado especialmente en los horarios de salida de los bailes, pero las redes sociales son usadas para dar a conocer donde está apostado el personal de seguridad.

De esta manera aquellas personas que consumieron alcohol, pueden evitar ser sancionados realizando algún rodeo por calles aledañas, pero lo que seguramente no podrán evitar es ser participes de algún accidente de tránsito.

“Este fin de semana hubo varios accidentes de tránsito, algunos debido al alcohol, otros al mal clima, lamentablemente uno de ellos con saldo fatal. Estamos lejos de lograr una concientización óptima por parte de la comunidad en cuanto a seguridad vial. La mayoría no usa casco, tampoco cinturón de seguridad y beben cuando saben que deben conducir. Creo que debemos seguir trabajando en materia de prevención para llegar a padres y jóvenes por igual”, destacó la comisario Marta Romero.