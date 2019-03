“La obra del parque de la zona sur demorará 8 meses y buscamos formas de financiar la circunvalación”

Baltasar Saravia asumió como ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda en diciembre del 2015, cuando el gobernador Juan Manuel Urtubey iniciaba su tercer mandato. Desde entonces está al frente de uno de los ministerios que más sufrió los altibajos de la economía en cuanto a su ejecución presupuestaria. Es normal que los gobiernos recorten la obra pública cuando atraviesan momentos turbulentos.

Durante 2018, la crisis que atravesó el país afectó directamente a la obra pública que vio desacelerado su ritmo, básicamente por la disminución de los fondos nacionales y provinciales. En una entrevista con El Tribuno, Baltasar Saravia consideró que “cuando hay necesidad de restricciones en términos de gasto, la obra pública sufre mucho esa situación”.

¿Cuál es el contexto provincial después de la crisis que atravesó el país el año pasado y que parece no repuntar este año?

Es claramente un contexto complejo, donde nosotros tenemos una situación nacional y económica general muy compleja, eso repercute en las finanzas públicas. Cuando hay necesidad de restricciones en términos de gasto, la obra pública sufre mucho esa situación. Nosotros, a pesar de este contexto, la verdad que venimos trabajando en toda la provincia con acciones muy fuertes. En 12 años de gestión del gobernador Urtubey se planteó una lógica de centralización muy fuerte y hoy estamos viendo una provincia con el Estado presente, donde tiene acciones muy contundentes en cada uno de los rincones. Estamos hablando de casi 20 mil viviendas nuevas y casi 14 mil soluciones habitacionales. Tenemos tres mil viviendas en ejecución, a pesar del contexto estamos avanzando en la construcción de todas ellas. Tenemos más de 460 en el barrio El Bosque, más de 200 en Embarcación, 40 en Quebrachal, 100 en Cerrillos. Hemos puesto todo el foco en poder avanzar con fondos provinciales para lograr la fiscalización de esas obras que permiten no solo generar trabajo, sino la solución de que las familias puedan contar finalmente con su casa. En esta acción venimos trabajando muy fuerte, tenemos obras también de infraestructura. Tenemos en ejecución el acueducto que va de Yacuy a Tartagal, son 18 kilómetros de obra, estamos en un nivel muy importante del mismo. Estamos haciendo la planta potabilizadora y la Casa de la Cultura en Tartagal.

Hace poco comenzaron las clases y Urtubey siempre resalta la cantidad de escuelas que han construido. ¿Cuántas fueron?

Este año vamos a inaugurar más de 30 establecimientos educativos. Cuando Urtubey finalice su mandato va a haber concretada la construcción de más de 210 establecimientos educativos en la provincia, es un número muy contundente. Hoy todos los municipios de la provincia tienen su establecimiento educativo, 65 de los establecimientos nuevos están en la zona norte de la provincia. Hay una lógica de construcción en materia de gestión que a pesar de los contextos, que a lo largo de estos años hemos tenidos buenos y malos, pero a pesar de ello, hemos tratado de sostener un nivel de actividad que hizo que la provincia haya podido ir hacia adelante.

¿En qué estado se encuentra el proyecto del parque sur?

El 15 de marzo abrimos los sobres del parque sur. Eso va a ser un salto enorme en términos de infraestructura. Va a ser todo un parque seco, con infraestructura para que lo pueda usar toda la comunidad, cultural, deportiva. Se va a hacer anfiteatro, skate park, eso es una zona que va a dar un salto enorme en acción.

¿De cuánto será la inversión?

Es una inversión de 120 millones de pesos. Es una obra que esperamos concretarla entre seis y ocho meses, antes de que el gobernador termine su mandato.

¿Qué otras obras tienen pensado hacer este año?

A esto se le suma la ampliación del teleférico, una obra emblemática en términos turísticos. Esto va a potenciar más la realidad turística de Salta, que ha dado un salto enorme y el teleférico es un gran gancho. En términos turísticos, es un gran atractivo que sirve para vender la ciudad y la provincia de Salta. El teleférico es un símbolo.

Se suma la Usina del Arte. Estamos en más de un 60% de ejecución, esperamos terminarla a mitad de año. Es tan bueno el proceso con la usina que hemos ampliado no solo su espacio, sino también la cantidad de servicios que vamos a brindar ahí.

También la idea es poner en valor aún más el estadio Delmi, vamos a hacer una inversión importante para potenciar la infraestructura actual y generar nuevas oportunidades deportivas y culturales; también para que sea un atractivo en sí. En este momento estamos terminando de elaborar todo el proyecto para darle el impulso final.

En 2018 la obra pública pasó un momento complicado, sobre todo cuando las constructoras decidieron parar las viviendas que estaban construyendo porque no se realizaba la actualización de los montos y con la fuerte devaluación fueron perjudicados. ¿Cómo se solucionó ese problema?

Desde el año 2016 que no hubo actualizaciones de precios de viviendas, que era parte de lo convenido originariamente con la Nación. En función de esa situación hemos diseñado una lógica de intervención para poder terminar las viviendas que ya estamos ejecutando. De alguna manera nosotros hacernos cargo financieramente, pagar la redeterminación de precios y acordar con las empresas negociando un monto definitivo que sea más conveniente para la provincia para poder resolver y terminar las viviendas que estamos ejecutando. Vamos priorizando aquellas viviendas que están pronto a terminarse. La gente no tiene que saber por qué se demora o cuál es el avance, nosotros tenemos que avanzar y concretar esa posibilidad de que las familias puedan finalmente tener su vivienda.

¿En qué estado se encuentra el desarrollo del Plan Hábitat?

En materia del Plan Hábitat, venimos trabajando muy bien en toda la provincia. Por las cuestiones financieras y económicas hemos tenidos que hacernos cargo también de las redeterminaciones, que era de alguna manera un acuerdo inicial. Lo hemos podido resolver, hemos tenido que renegociar gran parte de las obras para poder en definitiva hacer frente a esas redeterminaciones. Hemos podido dar soluciones muy importante a distintas localidades. Hemos podido concretar muchas de las obras y la provincia está haciendo un aporte muy significante.

¿Cuándo van a finalizar la construcción de las rutas 54 y 13?

En la ruta 54 venimos trabajando y está próxima a finalizar. Es una ruta que hemos construido y que ha significado un antes y después para todas esas comunidades y para toda la zona porque es una ruta que nos integra con Paraguay. Se ha transformado en un corredor internacional muy importante para la provincia y para todo el país. La ruta 13 también la estamos interviniendo, sobre todo de La Unión a Banda Sur. Hay un proyecto Norte Grande vial que está siendo desde Jujuy hasta La Unión que tuvo sus idas y vueltas. Nosotros desde la provincia trabajamos para que eso se pueda concretar. Estamos trabajado muy fuerte tanto en la ruta 54 como la 13 y queremos terminar con la intervención comprometida por la provincia en el resto del año.

¿Faltan obras del Bicentenario?

El Bicentenario no solo tiene un nivel de ejecución muy importante, ya tenemos más del 90% ejecutado. Hay más de 230 obras que se han ejecutado, se han comprado más de 180 maquinarias para equipar a los municipios para dar mayor capacidad de respuesta en territorio.

¿Cómo impacta la inflación en la obra pública?

La relación de obra pública con la inflación es muy difícil. Los escenarios inflacionarios son complejos y le generan un gran perjuicio a la obra pública.

¿Que va a pasar con la obra de finalización del anillo de circunvalación?

Finalmente se pudo concretar una necesidad que teníamos como comunidad porque va a ser una obra que terminaría de cerrar una lógica de accesibilidad en términos de la fluidez del tránsito. Vialidad tenía un anteproyecto, que lo está terminando de cerrar con algunos aportes que introdujo el Ejercito. Con eso, desde el Gobierno de la Provincia ya estamos conversando con distintos esquemas de financiamiento para poder avanzar con el inicio de las obras. Son obras que van a tardar probablemente 18 o 24 meses, con lo cual va a exceder la finalización del mandato de Urtubey, pero estamos trabajando para poder concretar la gestión de los fondos para poder llevar adelante el proyecto y tener un nivel de ejecución.

¿Qué inversión se necesita?

Se necesitan US$20 millones para llevar adelante el proyecto.