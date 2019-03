Estallaron los memes por la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram

Whatsapp, Facebook e Instagram, todas pertenecientes a Mark Zuckerberg, dejaron de funcionar a nivel mundial tanto en la versión web de escritorio como desde sus aplicaciones y provocaron un caos en las comunicaciones a nivel global.

En ambos casos, los problemas de conexión comenzaron a advertirse pasado el mediodía y tuvieron una especial incidencia en el Reino Unido, en la costa este de Estados Unidos, Argentina y otros países de Latinoamérica.

Ante esta situación, miles de usuarios se volcaron a Twitter para burlarse de la red e invadir el espacio con ingeniosos memes.



#facebookdown #instagramdown Tú reiniciando y desistalando Facebook e Instagram porque no te dejaba entrar. pic.twitter.com/omVM5RGdt8

Todavía no funciona, malditas seas Zuckerberg! pic.twitter.com/WnEc5YOmva

Zuckerberg puedes oirme? Pues arregla todo que me pongo tenso pic.twitter.com/8qCCy2Sobe

Yo sabiendo que no uso IG y ni siquiera tengo fb... Aguante twitter #FacebookDown #instagramdown pic.twitter.com/oitR74VvuH

¿Qué decían de Twitter ahora que no funciona Facebook ni Instagram? Aguante Twitter! pic.twitter.com/vowI0zsZt0

No hay Instagram, no hay WhatsApp, no hay Facebook #caidafacebook pic.twitter.com/TTttUJbeql