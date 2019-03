Poca salud y nada de seguridad

El puesto sanitario no atiende fines de semana y no hay puesto policial.

A los inconvenientes de la comunicación, tanto por la lejanía como por la falta de infraestructura, Capitán Page tiene otro grave problema: sus pobladores no cuentan con un servicio de salud permanente. El puesto sanitario del lugar funciona solo de lunes a viernes, con un enfermero por turno. "La enfermería está de lunes a viernes. Los sábados y domingos no hay servicio de salud. No tenemos ambulancia y la atención es escasa", afirmó Horacio. El vecino contó a El Tribuno que ante una emergencia de salud durante los fines de semana, la gente debe recurrir a los vecinos que tienen vehículos para poder ser trasladados hasta Los Blancos o, en su defecto, a Morillo. "Debemos recurrir a algún vecino para sacar a los pacientes que necesitan asistencia médica. No hay nadie en la salita y el médico viene una vez al mes y a veces ni viene. También se hicieron notas al área de Salud y nunca dieron solución", se quejó. Cansino recordó que hubo casos de personas que fallecieron porque salió una urgencia en sábado o domingo y no se lo pudo asistir.

El de seguridad es otro tema ya que la población no cuenta con un puesto policial. "No tenemos dónde denunciar los constantes robos. Ya hubo varios en la escuela y en el centro", expresó.