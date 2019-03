Gimnasia no pudo con San Martín y ahora la mano se le puso muy complicada

Qué locura es el fútbol. Y qué histeria se vive por estos días en Salta con dos de los equipos grandes de la provincia peleando la permanencia e implorando por no descender; es más, con la posibilidad concreta de que pueda reproducirse una triste final entre dos salteños para ver cuál baja de categoría: algo que podría suceder dentro de diez días, si es que Gimnasia y Tiro no logra ganarle a Crucero del Norte en Misiones el próximo domingo (no ganó nunca afuera de Salta en toda la temporada y ese es un dato no menor), siempre y cuando Juventud Antoniana venza a Zapla en el Martearena ese mismo día y llegue con “vida” a esa fatídica última fecha del 24 de marzo que albos y santos ya miran de reojo, porque el destino y las casualidades -o causalidades- del fixture podrían llevarlos a lo que el morboso imaginario recrea desde hace tiempo en la mente: que los dos terminen sentenciando en 90 minutos quién se va al Regional Amateur y quién no.

Lo cierto es que Gimnasia desperdició su chance de quedar prácticamente salvado anoche, dio un paso atrás en su lucha por la permanencia, al empatar 1 a 1 con San Martín de Formosa en el Gigante del Norte, situación que obliga al equipo de Ramasco a ganar en 72 horas en el litoral para zafar de todo y evitar la pesadilla.

El albo cometió el peor de los pecados al entrar dormido, siendo que la visita de movida lo jugó como una final y no desaprovechó la primera situación que tuvo. Y utilizó su máxima fortaleza: el lateral en ataque. Así llegó el golazo de Facundo Suárez que enmudeció a los casi 3 mil hinchas que acompañaron y se hicieron sentir: la peinó Antúnes y el balón le quedó al “9”, que definió de chilena ante un Leguiza obstaculizado. San Martín se fortalecía por la confianza de un equipo en racha y que trabaja muy bien los partidos, con inteligencia para abroquelarse ante el primer golpe.

Paralelamente, Gimnasia era un manojo de nervios que se cargaba de amarillas y dudas. Pero el despertar, y el mejor momento de Gimnasia en el partido, llegó en los últimos 20’ de la primera mitad: allí Roggio, el mejor del albo, se puso todos los ataques al hombro y con su injerencia contagió al resto del equipo y así el local hilvanó 4 jugadas clarísimas de gol, arrinconando a la visita apoyado por su gente, pero encontrándose con Gorosito, el bastión que salvó al franjeado de la derrota.

En el complemento parecía que Gimnasia se lo llevaba puesto cuando Morete se puso la “pilcha” de 10, guapeó, encaró, gambeteó, “limpió” a dos y sacó un zurdazo formidable al ángulo que desató el alarido.

Sin embargo, el albo no pudo aprovechar ni ese envión, ni el empuje de su gente ni las secuelas de un San Martín agotado de tanto estrés y trajín. El millonario fue el único que propuso hasta el final, convirtiendo una y otra vez a Gorosito en figura, pero ya la intensidad había bajado y la lucidez de los de arriba no era la misma. Para colmo, Ramasco demoró demasiado los cambios, y Mateo y Herrera, a los que el partido pedía de arranque en el complemento, ingresaron faltando 12 y 5 minutos.

Así se diluyó la chance de ganar y salvarse de Gimnasia, pese a toda la enjundia y la actitud. Sigue dependiendo de sí mismo, pero esta vez de visitante no podrá fallar.

el resultado

GIMNASIA 1 SAN MARTÍN (F) 1

M. Leguiza (5) I. GOROSITO (8)

J. Hereñú (5) S. Allende (6)

A. Herrera (6) R. Bejarano (6)

G. Pusula (6) J.P. Antúnes (6)

L. Medina (5) P. Cravero (6)

J. Iturrieta (7) N. Asatt (5)

P. Agüero (5) G. Alegre (5)

E. Riera (5) H. Salazar (5)

E. Morette (7) A. Benítes (6)

J.P. Pereyra (6) H. Díaz (5)

E. Roggio (8) F. Suárez (7)

DT: D. Ramasco DT: S. Ragusa

Goles: PT: 9’ Facundo Suárez (SMF). ST: 2’ Emanuel Morette (GyT).

Cambios: ST: 10’ Marcelio Bobadilla (6) por Díaz (SMF), 21’ Eric Rojas por Benítes (SMF), 32’ Matías Macoritto por Riera (GyT), 33’ Diego Velázquez por Salazar (SMF) y Joaquín Mateo por Morette (GyT), 40’ Luciano Herrera por Pereyra (GyT).

Jornada: 8º fecha - Zona D

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Luis Lobo Medina (3)

Así quedaron las posiciones

REVALIDA - ZONA 4

Equipo PJ PG PE PP Pts.

San Martín (F) 7 4 2 1 14

A. H. Zapla 7 2 2 3 8

Gimnasia (S) 6 2 2 2 8

Crucero (M) 6 2 1 3 7

Juv. Antoniana 6 2 1 3 7

DESCENSO ZONA 4

Equipo PJ PG PE PP Pts.

Crucero (M) 22 9 4 9 31

Gimnasia (S) 22 6 7 9 25

San Martín (F) 23 5 7 11 22

Juv. Antoniana 22 3 12 7 21

A. H. Zapla 23 5 5 13 20

GENERAL DESCENSOS

Equipo PJ PG PE PP Pts.

Cipolletti 22 6 9 7 27

Douglas Haig 22 4 13 5 25

Gimnasia (S) 22 6 7 9 25

Juv. Unida (G) 22 5 9 8 24

Ferro (GP) 21 5 8 8 23

Juv. Unida (SL) 22 4 11 7 23

San Martín (F) (**) 23 5 7 11 22

Dep. Roca (**) 21 4 9 8 21

Juv. Antoniana (**) 22 3 12 7 21

Racing (C) (**) 22 5 5 12 20

San Lorenzo (C) (*) 22 4 8 10 20

Atl. Parana (*) 21 3 11 7 20

A. H. Zapla (*) 23 5 5 13 20

Indep. (N) (***) 22 2 8 12 14

(*) Descendiendo por ser último en su grupo.

(**) Descendiendo por últimos puestos de la tabla general

(***) Descendió al Regional Amateur