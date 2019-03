La batalla entre Messi y Ronaldo continúa

Leo Messi demostró el miércoles con su recital ante el Lyon que quiere volver a llevar la Champions a Barcelona, mientras sigue en su particular carrera con la otra gran estrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. El luso también se había destacado el martes anotando tres goles frente al Atlético de Madrid.

Con estas lujosas actuaciones ambos consolidan, como desde hace una década, una batalla sin cuartel por hacerse con el cetro de mejor futbolista de mundo y esta temporada ese duelo se escenifica en la Liga de Campeones.

“Los números, récords y títulos que están consiguiendo hacen pensar que será difícil encontrar en los próximos años a dos deportistas que compitan al nivel que lo están haciendo Cristiano y Messi”, descató diario Marca de España.

Cristiano tiene una leve ventaja sobre Leo pero hay que tener en cuenta que es tres años mayor que el argentino y que comenzó su participación en la Champions una temporada antes que el crack rosarino. Ronaldo lleva 125 goles en 160 partidos de Champions, contando con uno que marcó en una fase previa.

Messi suma 108 en 131 encuentros. Y logró más goles que su rival en la fase de liguilla y en octavos de final (tal cual lo muestra el gráfico). En cambio, Cristiano tiene mejores números en cuartos, semifinal y final (23,13 y 4 por 10, 4 y 2).

Los dos siguen demostrando que marcar goles en esta competencia no les resulta tan difícil, la propia estadística lo muestra: ambos marcaron tres o más goles en un mismo partido, ocho veces.

Leo llegó a marcar cinco tantos frente al Bayer Leverkusen en la temporada 2011-12. Este registro es récord de la competición. Un registro que ostenta junto al futbolista del Shakhtar Luiz Adriano.

“Jugadores como Leo en el equipo te hacen tener un nivel más, y cuando los partidos están encallados, pues aparecen y te dan la tranquilidad necesaria”, dijo Gerard Piqué tras la clasificación a cuartos de final.

De paso, el astro rosarino se colocó como mejor goleador de la presente edición de la Liga de Campeones junto al polaco del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski con 8 tantos.

Messi también dobla a Cristiano, que con el triplete que dejó fuera de la Champions al Atlético de Madrid el martes, lleva cuatro tantos en el torneo.

“Cristiano tuvo una noche mágica”, reconoció el miércoles el capitán azulgrana, antes de su gran función.

Con cinco Balones de Oro cada uno, Messi y Cristiano buscan un sexto galardón. El rosarino parece ir por el buen camino. Messi no sólo colidera la tabla de goleadores en la Champions sino que también va en cabeza de carrera por la Bota de Oro como mejor artillero de las grandes ligas europeas con 26 tantos, uno más que el joven jugador del PSG, Kylian Mbappé y seis por delante de los 19 que tiene Cristiano Ronaldo.

Comparación, en la Champions League

Ronaldo: 160 partidos

Messi: 131

Ronaldo: 125 goles

Messi: 108 goles

Goles en fase de grupos

Ronaldo: 61

Messi: 66

Goles en octavos de final

Ronaldo: 23

Messi: 26

Goles en cuartos de final

Ronaldo: 23

Messi: 10

Goles en semifinales

Ronaldo: 13

Messi: 4

Goles en finales

Ronaldo: 4

Messi: 2

Títulos

Ronaldo: 5

Messi: 4

(Fuente: Marca)