Los tres creativos publicitarios favoritos del Gobierno recibirán $73 millones este año

Comunicación, “el pilar” de la gestión

Para el Gobierno nacional, la comunicación y las redes sociales son casi "el pilar" de su gestión. Todo debe estar bajo control y más si se trata de la construcción de imagen. Desde que el presidente Mauricio Macri asumió el poder, se gastaron $200 millones en su plan de comunicación oficial. Todo se concentra en pocas manos.

Sólo tres agencias en lo que va del 2019 fueron contratadas por $73 millones para realizar el "Plan Estratégico Anual de Comunicación". Si bien Joaquín Mollá, creador de La Comunidad, es el creativo favorito del presidente y el artífice de la campaña que lo llevó al poder, no es el único. La Comunidad este año recibirá $37.071.824, según el pliego disponible en Compr.Ar, el sitio oficial de licitaciones de la Secretaría de Modernización.

Su trabajo será producir "creatividades sobre inicio, avance y finalización de obras de interés social", "sobre el desarrollo turístico generador de empleo y promoción" y "eventos culturales, festivales, de entretenimiento general y espectáculos deportivos". "Es su cuarta contratación durante la administración Cambiemos. La Jefatura de Gabinete, conducida por Marcos Peña, ya la llamó en 2016, siempre de forma directa, para las campañas Empezar Obras y Nos Juntamos, entre otras piezas por $5.070.324", señaló El Cronista.

En 2017, La Comunidad ya cobró $31.124.900 y en 2018 $22.490.188. "Un total de más de $95,6 millones contando el que están por suscribir", señaló el matutino. Si bien La Comunidad tiene una sede local liderada por Fernando Sosa y Ramiro Raposo, el líder indiscutido es Mollá, que pese a confesarse un gran admirador de Macri, no quiere volver al país y sigue viviendo en Miami, Estados Unidos. Desde allí, conduce los destinos de la comunicación estatal argentina.



Otro de los elegidos

Juan Manuel "Papón" Ricciarelli es otro de los elegidos por Marcos Peña. Es el CEO de la agencia DON fundada en 2008 y es quien representa en los pliegos a la agencia Aura Advertising. Con una larga trayectoria, arrancó su carrera como director de arte del reconocido David Ratto. Formó parte de BBDO Argentina y fue elegido por McCann Latinoamérica para gerenciar su oficina local.

En 2017, La Comunidad ya cobró $31.124.900 y en 2018 $22.490.188. "Un total de más de $95,6 millones contando el que están por suscribir", señaló el matutino. Si bien La Comunidad tiene una sede local liderada por Fernando Sosa y Ramiro Raposo, el líder indiscutido es Mollá, que pese a confesarse un gran admirador de Macri, no quiere volver al país y sigue viviendo en Miami, Estados Unidos. Desde allí, conduce los destinos de la comunicación estatal argentina.

Juan Manuel "Papón" Ricciarelli es otro de los elegidos por Marcos Peña. Es el CEO de la agencia DON fundada en 2008 y es quien representa en los pliegos a la agencia Aura Advertising. Con una larga trayectoria, arrancó su carrera como director de arte del reconocido David Ratto. Formó parte de BBDO Argentina y fue elegido por McCann Latinoamérica para gerenciar su oficina local.

Su gran carta de presentación en la política es ser nada menos que el creativo detrás de la campaña e imagen de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. El año pasado, hasta fue por primera vez al Coloquio de IDEA, y aprovechó para analizar, de primera mano, el clima de los empresarios sobre el Gobierno. En el mundillo publicitario, muchos comentan que justamente el equipo de creativos que trabaja dentro de la Casa Rosada, estaría comandado por Esteban Seimandi, ex director general creativo de Don.

Papón se alzará este año con su cuarto contrato a nivel nacional por $28.705.587, que según el pliego serán destinados para "materia de prevención, acciones e hitos relacionados a cambios ambientales", "campañas de vacunación en las distintas etapas" y "creatividad de campañas de bien público orientadas a los derechos e igualdad de género".

En 2016, cobró $2.808.059 por la campaña del Dengue y el "Cierre de Año-Mensaje Presidencial", en 2017 embolsó $16 millones y en 2018, más de $20 millones. Lo que representa un total de $ 67 millones en total con sus contrataciones.

Otro de los favorecidos en el reparto para 2019 es Matías Ballada de Saint Robert, ex Alegría y ex Ponce, quien figura como integrante de Domingo Buenos Aires S.R.L., agencia contratada en forma directa que recibirá $7,3 millones. Hará piezas de bien público y creatividad sobre las elecciones. El año pasado cobró $3,5 millones. Otra de las empresas que recibió dinero del Estado para comunicación desde 2016 es Power República.

Fuente: Crónica